W 2024 roku CERT Polska obsłużył aż 500 tysięcy zgłoszeń o cyberzagrożeniach, a liczba prób wejścia na niebezpieczne strony wyniosła aż 75 milionów. Warto więc znać zasady, które pomogą nam unikać takich zagrożeń. Ministerstwo Cyfryzacji podpowiada, jak reagować w sytuacjach kryzysowych i co zrobić, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo w sieci.

Reklama

Zasady, które pomogą uniknąć cyberzagrożeń

Jeśli otrzymasz dziwne połączenie telefoniczne, SMS lub e-mail, najpierw zachowaj ostrożność. Cyberprzestępcy często wywołują emocje, by zmusić nas do pochopnych decyzji. Pamiętaj, by zawsze zweryfikować nadawcę: jeśli numer jest nietypowy lub zagraniczny, najlepiej zakończyć rozmowę i samodzielnie skontaktować się z instytucją, którą rzekomo reprezentuje rozmówca. Nigdy nie podawaj ważnych danych osobowych, loginów, haseł czy kodów do płatności. Oszuści często manipulują ofiarami, podsuwając im gotowe odpowiedzi, które pomagają stworzyć wiarygodną, ale fałszywą historię.

Reklama

Co zrobić, jak pojawi się podejrzana wiadomość?

Nie daj się ponieść emocjom. Czasami oszuści wstrząsają nami, sugerując wygrane, pilne zadania do wykonania lub inne nieprawdziwe informacje, by skłonić nas do szybkich działań. Jeśli coś wydaje się zbyt piękne, by było prawdziwe, daj sobie czas na namysł. Warto skontaktować się z bliską osobą, zasięgnąć porady lub sprawdzić informacje na wiarygodnych stronach internetowych, np. na stronie CERT Polska. Możesz także skorzystać z Bazy wiedzy w aplikacji mObywatel, gdzie znajdziesz aktualne ostrzeżenia i porady ekspertów.

Zgłaszaj podejrzane sytuacje

Jeśli padniesz ofiarą oszustwa lub natkniesz się na podejrzaną stronę internetową, nie wahaj się zgłosić tego incydentu. W aplikacji mObywatel znajdziesz funkcję "Bezpiecznie w sieci", dzięki której możesz zgłosić nielegalne treści, takie jak fałszywe sklepy internetowe, podejrzane SMS-y, e-maile czy strony, które wyłudzają dane. Dodatkowo, aktywując powiadomienia PUSH, będziesz na bieżąco otrzymywać ważne komunikaty o nowych zagrożeniach w sieci.