Operatorzy komórkowi w Polsce, bez sentymentów, wycofują się z przestarzałej technologii 3G. Powody są proste: 3G nie spełnia już dzisiejszych oczekiwań użytkowników i operatorów, a przede wszystkim zajmuje cenne zasoby sieciowe. Nowoczesne technologie, takie jak 4G i 5G, oferują znacznie szybszy transfer danych, lepszą jakość połączeń i większą wydajność, wymagając jednocześnie zwiększonej przepustowości. Utrzymanie starej infrastruktury stało się nieopłacalne, a uwolnione częstotliwości można przeznaczyć na rozwój nowocześniejszych sieci.

Kto wyłączył sieć 3G?

Harmonogram wyłączania 3G:

T-Mobile : Wyłączył sieć 3G już w połowie 2023 roku.

: Wyłączył sieć 3G już w połowie 2023 roku. Orange : Działa etapami. Zasięg 3G zniknął już z Kujaw i Pomorza, a do końca 2025 roku zniknie całkowicie w całym kraju.

: Działa etapami. Zasięg 3G zniknął już z Kujaw i Pomorza, a do końca 2025 roku zniknie całkowicie w całym kraju. Play : Rozpoczął proces wygaszania w marcu tego roku.

: Rozpoczął proces wygaszania w marcu tego roku. Plus: Nie podaje oficjalnych dat, ale planuje zakończyć operację do 2027 roku.

Najbardziej odczują zmianę właściciele starszych telefonów komórkowych, zwłaszcza tych wyprodukowanych przed 2012 rokiem. Problem dotyczy:

Pierwszych smartfonów z systemem Android (do wersji 4.0).

Wczesnych modeli iPhone’a (do iPhone’a 4).

Klasycznych telefonów komórkowych.

Starszych tabletów z modemem 3G.

Użytkownicy tych urządzeń utracą dostęp do internetu mobilnego, co uniemożliwi im korzystanie z kluczowych funkcji, takich jak aplikacje, nawigacja GPS, komunikatory internetowe czy bankowość mobilna.

Konieczność wymiany sprzętu

Dla wielu osób wyłączenie 3G oznacza konieczność wymiany sprzętu. Najtańsze smartfony obsługujące technologię 4G kosztują obecnie około 400-500 złotych. Jeśli ktoś chce korzystać z najnowszej technologii 5G, musi liczyć się z wydatkiem rzędu 1000-1500 złotych.