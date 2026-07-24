Meta idzie na całość. WhatsApp zyskał 4 nowe funkcje, a ta zmiana wywraca komunikator do góry nogami

Koniec z uciążliwym pobieraniem. PDF otworzysz i oznaczysz wprost w rozmowie

Do tej pory przesyłanie dokumentów na WhatsAppie wiązało się z uciążliwą procedurą: plik trzeba było najpierw pobrać, odnaleźć w czeluściach pamięci urządzenia, a następnie uruchomić w zewnętrznym programie. Ten scenariusz właśnie odchodzi do historii.

Po najnowszej aktualizacji pliki PDF otworzysz bezpośrednio w oknie czatu WhatsAppa, bez jakiegokolwiek pobierania na dysk. Co więcej, wewnątrz komunikatora zyskasz dostęp do podręcznych narzędzi edycyjnych:

z łatwością zaznaczysz kluczowe fragmenty tekstu,

podkreślisz najważniejsze zapisy,

dodasz własne uwagi i komentarze.

Nowe rozwiązanie powstało w oparciu o technologię Adobe Acrobat. W pierwszym etapie funkcja melduje się w WhatsApp Web oraz w dedykowanych aplikacjach komputerowych. Meta na razie nie zdradza dokładnego terminu wdrożenia narzędzia w smartfonach.

Nie jest to co prawda pełnoprawny edytor umów pozwalający na zmianę treści dokumentu, ale w codziennej pracy sprawdzi się znakomicie. Zamiast pisać dłonie wiadomości z opisem poprawek do faktury czy kontraktu, po prostu zaznaczysz odpowiedni punkt na podglądzie pliku.

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Piekło zamarzło. WhatsApp na iPadzie wreszcie wyzwolony z pętli telefonu

Druga kluczowa nowość wywoła uśmiech na twarzach posiadaczy tabletów z logo nagryzionego jabłka. Od czasu debiutu oficjalnej aplikacji na iPady, wymogiem koniecznym było stałe powiązanie jej z kontem działającym na smartfonie.

Klamka zapadła: Meta wysłuchała próśb użytkowników. Nowe konto WhatsApp utworzysz i zarejestrujesz bezpośrednio na iPadzie, bez konieczności sięgania po telefon czy przechodzenia przez proces parowania urządzeń. To gigantyczne ułatwienie dla osób, które traktują tablet Apple jako swoje podstawowe narzędzie do pracy, nauki i kontaktu ze światem.

WhatsApp

Rewolucja za kółkiem. WhatsApp w CarPlay i Android Auto bez trzymania rąk

Meta mocno dokręca śrubę także w kwestii bezpieczeństwa kierowców. Przebudowana obsługa WhatsAppa w systemach Apple CarPlay oraz Android Auto pozwala zarządzać komunikacją całkowicie za pomocą komend głosowych.

Za kierownicą bez odrywania wzroku od drogi wykonasz teraz kluczowe operacje:

odsłuchasz odebrane wiadomości i podyktujesz odpowiedź,

zrealizujesz połączenie głosowe do bliskich lub współpracowników,

sprawdzisz historię ostatnich rozmów ,

połączysz się z kontaktami dodanymi do ulubionych.

Piosenka ze Spotify trafi prosto do Statusu. Meta kopiuje hit z Instagrama

Czwarty element pakietu zmian ucieszy fanów muzyki. Komunikator zyskał bezpośrednią integrację ze Spotify oraz Apple Music.

Wystarczy zaledwie kilka kliknięć w aplikacji muzycznej, aby aktualnie odtwarzany utwór trafił do Twojego Statusu (odpowiednika Relacji widocznej przez 24 godziny). Twoi znajomi błyskawicznie zobaczą, jakie brzmienia towarzyszą Ci w danym momencie dnia.

Spotify

Kiedy nowości pojawią się w Polsce?

Meta potwierdziła, że globalny proces wdrażania zmian wystartował 22 lipca 2026 roku. Trzeba jednak pamiętać o kluczowym detalu: udostępnianie nowych funkcji odbywa się falowo.

Jeśli jeszcze nie widzisz opisanych narzędzi na swoim koncie, w pierwszej kolejności zaktualizuj aplikację w Google Play, App Store lub sklepie komputerowym. Jeżeli opcje nie pojawią się od razu, oznacza to, że Twoje konto czeka na aktywację po stronie serwerów WhatsAppa.

FAQ – Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czy WhatsApp pozwala na pełną edycję plików PDF? Narzędzie służy do szybkiego podglądu, zaznaczania tekstu, podkreślania oraz nanoszenia adnotacji. Nie umożliwia zmiany samej treści dokumentu. Czy muszę zapisywać dokument na komputerze, aby go otworzyć? Dokumenty otwierają się bezpośrednio w interfejsie WhatsAppa bez konieczności wcześniejszego zapisywania ich w pamięci urządzenia. Czy edycja PDF-ów działa na smartfonach? Obecnie funkcja została wdrożona dla przeglądarkowego WhatsApp Web oraz aplikacji desktopowych. Wersja na smartfony otrzyma te narzędzia w późniejszym terminie. Czy da się założyć konto WhatsApp na iPadzie bez użycia telefonu? Najnowsza aktualizacja umożliwia pełną rejestrację i konfigurację nowego konta bezpośrednio z poziomu iPada. Czy nowe funkcje są już dostępne w Polsce? Ich wdrażanie już trwa, ale funkcje mogą trafiać do użytkowników stopniowo. Nie każdy zobaczy je natychmiast po aktualizacji aplikacji.

Źródło danych: Meta Newsroom, oficjalny komunikat „New WhatsApp Features Keep Up With the Way You Actually Live” z dnia 22 lipca 2026 r.