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Znamy listę iPhonów z iOS 27. Apple szykuje wielki zawód dla miliona Polaków!

Dominik Kulig
Dominik KuligDziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej, gospodarczej oraz nowych technologii.
dzisiaj, 15:24
[aktualizacja dzisiaj, 16:14]
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Znamy listę iPhonów z iOS 27. Apple szykuje wielki zawód dla miliona Polaków!
Znamy listę iPhonów z iOS 27. Apple szykuje wielki zawód dla miliona Polaków!/Shutterstock
Jesienią gigant z Cupertino wyśle bezpłatną aktualizację na miliony smartfonów. Zobaczymy ten sam komunikat, ale na ekranach pojawi się coś zupełnie innego. Polscy użytkownicy zderzą się z potrójną ścianą: sprzętową, językową i Unijną.

iOS 27 trafi nawet na staruszka. Ale jest poważne "ALE"

Apple znów pokazuje klasę w kwestii długowieczności sprzętu. Nowy system zainstalujesz nawet na 7-letnim urządzeniu! Premiera bezpłatnej aktualizacji odbędzie się jesienią 2026 roku.

Jednak sam fakt, że w Twoich ustawieniach pojawi się cyfra "27", nie oznacza, że Twój telefon zyska drugie życie.

Wygrani vs Przegrani – na co naprawdę możesz liczyć?

Prawdziwa granica nie przebiega tylko między nowym a starym modelem. Tym razem Apple podzieliło użytkowników na trzy grupy:

  1. WIELCY PRZEGRANI (iPhone 11, 12, 13, 14 oraz zwykłe 15 / 15 Plus):
    Dostaniecie nowy wygląd interfejsu i poprawki zabezpieczeń. O sztucznej inteligencji możecie zapomnieć – brak wystarczającej ilości pamięci RAM i odpowiedniego procesora.
  2. UŻYTKOWNICY Z KOMPROMISEM (iPhone 15 Pro / Pro Max, seria iPhone 16 i nowsze):
    Zyskacie dostęp do Apple Intelligence, ale... musicie przestawić cały telefon na język angielski (lub inny obsługiwany). Po polsku system z Tobą nie porozmawia.
  3. MIESZKAŃCY UNII EUROPEJSKIEJ (Wszyscy bez wyjątku):
    Nawet jeśli kupisz najdroższego iPhone’a 17 Pro Max, nowa, genialna Siri AI nie zadziała w Polsce na premierę.

Pełna ściągawka: Czy Twój iPhone dostanie kluczowe funkcje?

Model iPhone’a

Aktualizacja iOS 27

Apple Intelligence

Siri AI w Polsce

iPhone 17 Pro / Max / Air / 17 / 17e

TAK

TAK

NIE

iPhone 16 / Pro / Max / Plus / 16e

TAK

TAK

NIE

iPhone 15 Pro / 15 Pro Max

TAK

TAK

NIE

iPhone 15 / 15 Plus

TAK

NIE

NIE

iPhone 14 / 13 / 12 / 11 (wszystkie wersje)

TAK

NIE

NIE

iPhone SE (2. gen. lub nowszy)

TAK

NIE

NIE

iPhone XS / XR / X / starsze

NIE

NIE

NIE

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Jeśli masz iPhone’a 11, 12, 13, 14 lub bazową "piętnastkę", Twoja aktualizacja skrywa zmiany wizualne i użytkowe, ale bez makijażu AI:

  • Nowy wygląd Liquid Glass: Eleganckie przezroczystości interfejsu z możliwością płynnej regulacji.
  • Szybsze działanie: Błyskawiczne otwieranie aplikacji i płynniejsze przełączanie między Wi-Fi a danymi komórkowymi.
  • Kontrola rodzicielska na sterydach: Łatwiejsze zarządzanie czasem dzieci, harmonogramy i akceptacja nowych stron internetowych.
  • Łatwiejsze udostępnianie: Lepsza integracja albumów iCloud z użytkownikami Androida i Windowsa.

Wojna na górze: Dlaczego Siri AI nie zadziała w Polsce?

O co chodzi z blokadą nowej Siri AI? Asystent miał rozmieć pełny kontekst tego, co robimy na ekranie, czytać nasze wiadomości i wykonywać skomplikowane akcje w aplikacjach.

Oto dlaczego nie skorzystamy z tego w UE:

  • Argument Apple: Zgodność z unijnym aktem o rynkach cyfrowych (DMA) wymaga otwarcia systemu dla konkurencji, co zdaniem firmy stwarza zagrożenie dla prywatności użytkowników.
  • Riada Komisji Europejskiej: Unia odpowiada wprost – przepisy niczego nie zabraniają, a decyzja o wycofaniu Siri AI z UE to wyłączna polityka i strach Apple przed wpuszczeniem konkurencji na równych prawach.

Kiedy premiera Siri AI w UE? Apple krótko ucina temat: brak harmonogramu.

Kiedy pojawi się iOS 27?

Apple zapowiedział premierę pełnej wersji iOS 27 na jesień 2026 roku. Firma nie podała jeszcze dokładnego dnia udostępnienia aktualizacji. Nowy system będzie bezpłatny dla właścicieli zgodnych modeli iPhone’a.

Termin udostępnienia Siri AI użytkownikom iPhone’ów w Polsce pozostaje nieznany.

Szybkie odpowiedzi na trudne pytania

Czy iPhone 11 dostanie iOS 27?

Tak, znajduje się na oficjalnej liście wspieranych urządzeń.

Czy zwykły iPhone 15 dostanie funkcje AI?

W serii "15" Apple Intelligence działa wyłącznie na modelach 15 Pro oraz 15 Pro Max.

Czy zmiana języka na angielski włączy Siri AI w Polsce?

Zmiana języka odblokuje jedynie podstawowe funkcje Apple Intelligence. Siri AI jest zablokowana regionalnie na terenie całej Unii Europejskiej.

Kiedy Apple udostępni Siri AI w Unii Europejskiej?

Nie wiadomo. Apple poinformował, że obecnie nie ma harmonogramu wprowadzenia Siri AI na iPhone’y i iPady w UE.

Czy Siri AI będzie dostępna w Polsce?

Nie w momencie premiery iOS 27. Apple zapowiedział, że Siri AI nie będzie początkowo dostępna na iPhone’ach i iPadach w Unii Europejskiej.

Czy Apple Intelligence działa w Polsce?

Większość funkcji Apple Intelligence może działać w Polsce na zgodnych urządzeniach, ale użytkownik musi ustawić obsługiwany język. Język polski nie jest obecnie dostępny.

Źródła

  • Oficjalna zapowiedź iOS 27 i lista zgodnych modeli – Apple.
  • Informacje o wymaganiach Apple Intelligence – Apple.
  • Komunikat Apple o opóźnieniu Siri AI w Unii Europejskiej.
  • Stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące Siri AI i DMA.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: AppleiPhoneaktualizacjasiri
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Dominik Kulig
Dominik Kulig

Dziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematach z pogranicza gospodarki, społeczeństwa i technologii. Publikuje w serwisach Grupy INFOR, m.in. na INFOR.pl, Dziennik.pl, Forsal.pl i GazetaPrawna.pl. Zajmuje się przede wszystkim praktycznym wyjaśnianiem zmian ważnych dla czytelników: od rynku pracy, podatków i świadczeń, przez regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, po cyberbezpieczeństwo, energetykę i technologie konsumenckie.

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