Do 2000 zł można już kupić telefon naprawdę dobrej jakości – w wielu przypadkach są to urządzenia, które istnieją na rynku już od jakiegoś czasu, i które początkowo kosztowały około 2500 zł. W tym artykule, znajdziesz zestawienie trzech dobrych telefonów, których cena nie przekracza 2000.

Samsung Galaxy S8

/ Materiały prasowe

Mimo, że od daty premiery tego znanego flagowca upłynęło już ponad 1,5 roku, nie traci on jednak na popularności i wciąż jest chętnie wybierany przez wielu klientów. Telefon zasłynął z charakterystycznego ekranu typu „infinity”, który nie posiada obramowań – wyświetlacz jest odpowiednio zagięty, a narożniki zaokrąglone, dzięki telefon sprawia wrażenie, jakby oraz na nim wyświetlany był idealnie wkomponowany w otoczenie. Rozdzielczość 5,8” oraz technologie Quad HD i sAMOLED odpowiadają za wysoką jakość obrazu – bogatą kolorystykę i świetną ostrość. Telefon robi także wysokiej jakości zdjęcia – tylny aparat ma rozdzielczość 12 Mpx, a przedni 8 Mpx. Ogromnym udogodnieniem jest także funkcja autofocus, w obydwu aparatach. Aby zapewnić jak najlepsze bezpieczeństwo danych, przechowywanych w telefonie, urządzenie zostało wyposażone w skaner tęczówki oka. W kwestii podstawowych parametrów technicznych, telefon posiada 64 GB pamięci wewnętrznej i 4 GB pamięci RAM. Obecnie, średnia cena rynkowa urządzenia wynosi około 1700 zł.

/ Materiały prasowe

LG G7 ThinQ

/ Materiały prasowe

Jest to najnowszy model smartfona marki LG, wprowadzony na rynek na początku tego roku. Jeżeli robisz dużo zdjęć, a wysokiej jakości aparat jest dla Ciebie jedną z najistotniejszych kwestii, to opisywany model może okazać się strzałem w dziesiątkę. Zarówno przedni, jak i tylny aparat, posiada wysokiej jakości rozdzielczość – aż 16 Mpix. Dodatkowo, telefon wyposażony jest w technologię, której działanie jest oparte na sztucznej inteligencji. Jeśli podczas robienia zdjęć, otoczenie nie jest odpowiednio naświetlone, system sam dodaje wystarczającą ilość światła. LG G7 ThinQ ma taką samą pojemność pamięci jak wspomniany model, natomiast posiada nieco większy wyświetlacz – 6,1 cala. Urządzenie to przypadnie także do gustu osobom, które lubią głośno słuchać muzyki. Jest ono wyposażone w 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy QuadDAC, który wzmacnia dźwięk i poprawia jego wyrazistość. Na jaki wydatek należy się przygotować? Podobny jak w powyższym przypadku, a więc 1700-1800 zł.

/ Materiały prasowe

Huawei Honor 8

/ Materiały prasowe

Ten telefon będzie świetnym wyborem dla użytkowników , którzy przechowują w telefonie duże ilości plików i bardzo cenią sobie szybką i sprawną obsługę urządzenia. Parametrami, dzięki którym telefon wyróżnia się na tle innych flagowców są niewątpliwie duża pojemność pamięci wewnętrznej – aż 32 GB, a także coś, w co powinien być wyposażony każdy dobry smartfon – szybki procesor. Ośmiordzeniowy model Kirin 950 zapewnia jednoczesne i niezakłócone korzystanie z kilku programów, gier i aplikacji, a także umożliwia szybki czas reakcji urządzenia. Huawei Honor 8 to także wydajna bateria 3000 mAh, wyposażona także w opcję szybkiego ładowania. Poza dobrymi parametrami technicznymi, telefon wyróżnia się także dużą odpornością na uszkodzenie, głównie dzięki wytrzymałej obudowie z hartowanego szkła. To wszystko za około 1600 zł.

/ Materiały prasowe

Jeżeli poszukujesz dobrego telefonu do 2000 zł, zajrzyj na https://www.t-mobile.pl/pl/oferta_specjalna/smartfony-bez-abonamentu i zapoznaj się z ofertą.