Nowoczesne technologie to wciąż w dużej mierze domena mężczyzn. Fundacja Zaczytani.org i Huawei Polska chcą to zmienić. Dlatego właśnie powstała bajka, która może być wykorzystywana przez nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku 9-12 lat.

Premiera książki była okazją do spotkania z autorkami, przedstawicielami Huawei Polska i Fundacji Zaczytani.org oraz ambasadorką bajki Moniką Mrozowską. Książkę napisały Zofia Karaszewska i Sylwia Stano. Reklama „Jesteśmy niezmiernie dumni z tej inicjatywy i współpracy z Fundacją Zaczytani. Bajka „Kosmos i malina” stanowi inspirującą opowieść, która wprowadza dziewczynki w fascynujący świat nauki i technologii. Od najmłodszych lat, aż po etap edukacji szkolnej, nadal stereotypowo przypisuje się zainteresowanie tymi obszarami chłopcom, a nie dziewczynkom. Wierzymy jednak, że poprzez takie inicjatywy możemy przyczynić się do zwiększenia roli i obecności kobiet w tych dziedzinach” – podkreślił Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji Huawei Polska. Reklama „Odpowiadamy na potężny problem społeczny marnowania talentów dziewcząt i kobiet w dziedzinach nauk ścisłych i technologiach.Książka pomoże zbudować pewność siebie dziewczynek oraz zainspiruje do rozwoju i podejmowania ról przywódczych w branży technologicznej” – dodawała Agnieszka Machnicka, prezeska Fundacji Zaczytani.org. Publikacja składa się nie tylko z książki ale również z gotowych scenariuszy zajęć które mogą poprowadzić edukatorzy, nauczyciele, ale też rodzice. Do nich skierowany jest artykuł ekspercki z którego dowiedzą się jakich postaw i kompetencji chce uczyć fundacja. Otrzymają też konkretne narzędzia, dzięki którym mogą to zrobić. Publikacja zawiera również wprowadzenie do bajkoterapii. „To niesamowite narzędzie edukacyjne. Trójstopniowy proces czytania będący wynikiem dziesiątek lat badań psychologicznych uczy, relaksuje, wycisza, oswaja emocje, rozwija umiejętności, a także pozwala zbudować relacje” – tłumaczyła Agnieszka Machnicka. Autorki bajki, Zofia Karaszewska i Sylwia Stano, od wielu lat są aktywnymi promotorkami czytelnictwa i założycielkami popularnego bloga „Książniczki mają zdanie”. Ambasadorami projektu „Kosmos i malina” są Joanna Jabłczyńska, Monika Mrozowska i Aleksander Mikołajczak, którzy użyczyli również swoich głosów podczas nagrywania audiobooka. Bajka jest dostępna do pobrania bezpłatnie na stronie https://kosmosimalina.zaczytani.org/ wraz z pakietem materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, którzy mogą wykorzystać ją do prowadzenia specjalnych lekcji i wspólnego odkrywania razem z uczennicami oraz uczniami tajemnic nauki i technologii. Mirosław Mazanec facebook Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję