Baseus to chińska firma, znana głównie z produkcji ładowarek do smartfonów i powerbanków. Na targach IFA w Berlinie pokazała jeszcze jeden rodzaj – ładowarkę do pojazdów elektrycznych.

Elektryki stanowią coraz większy procent pojazdów poruszających się po naszych ulicach. Ekologia i związane z nią zmiany w unijnym prawie sprawiają, że będzie ich stale przybywać. A wraz z tym pojawia się problem – gdzie je ładować? Stacji szybkiego ładowania nie ma jeszcze zbyt wielu, a rozwiązaniem są ładowarki domowe. Reklama Właśnie taką pokazał Baseus na trwających w Berlinie targach IFA. To energooszczędna ładowarka do z technologią GaN i obsługą aplikacji – Baseus Nebula Series GaN AC EV Charger. Reklama Urządzenie oparte zostało o zoptymalizowaną przez Baseus technologię azotku galu (GaN), dzięki czemu lepiej rozprasza ciepło i zużywa mniej energii w trybie czuwania. Wszystko po to, by dzięki niej użytkownik oszczędzał energię elektryczną a tym samym pieniądze. Moc wyjściowa urządzenia wynosi do 22 kW. Posiada 11 rodzajów zabezpieczeń i może być kontrolowane przez dedykowaną aplikację Baseus. Ładowarka spełnia standard ochrony przed wodą w klasie IP 55. Ładowanie pojazdu można rozpocząć za pośrednictwem aplikacji Baseus przez Bluetooth, z wykorzystaniem sieci 5G lub przy pomocy dołączonej do zestawu karty bezpieczeństwa. Użytkownicy mogą w czasie rzeczywistym sprawdzać poziom naładowania, a także przyznawać autoryzowany dostęp do ładowarki innym użytkownikom. Aplikacja Baseus umożliwia także zaplanowanie ładowania, dzięki czemu ładowarka będzie przydatna dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Wystarczy w harmonogramie ładowania ustawić czas pracy urządzenia na godziny słoneczne, aby mieć największe szanse na wykorzystanie darmowej energii elektrycznej do ładowania. Drugim nowym urządzeniem jest Baseus GaN 5 Pro Desktop Fast Charger 240W. To w pełni konfigurowalna ładowarka biurkowa z wyświetlaczem i obsługą aplikacji. Ma gniazdo AC, 3 porty USB-C i port USB-A. Została zaprojektowana z myślą o postawieniu na biurku w pracy czy w domu w celu zasilenia całego ekosystemu urządzeń: laptopa, dodatkowych wyświetlaczy, lampek, głośników, ładowarek bezprzewodowych i większości elektroniki biurkowej. Za pomocą aplikacji można zdefiniować moc ładowania w każdym z portów – z ograniczeniem mocy 150W na port. Po ustawieniu własnych preferencji, dane wyświetlane są na ekranie ładowania. Ostatnią nowością są specjalne słuchawki przeznaczone dla osób uprawiających sport. TWS Eli Sport 1 są lekkie, ważą jedynie 11 g. Słuchawki opierają się na małżowinie usznej, tym samym pozostawiając kanały słuchowe otwarte, co pozwala na jednoczesne słuchanie muzyki i kontrolowanie dźwięków otoczenia podczas treningu. Nowe urządzenie wyróżnia także membrana o dużej średnicy 16,2 mm, która wraz ze specjalnym algorytmem wzmocnienia basów zapewni świetną jakość dźwięku. Słuchawki wyposażone są również w podwójny mikrofon oraz technologię ENC, która skutecznie redukuje szumy podczas rozmowy. Na jednym ładowaniu można słuchać muzyki do 8 godzin przy 70 proc. głośności, natomiast z etui ładującym nawet do 30 godzin. Wystarczy 1 godzina, aby naładować je od 1 do 100 proc. Słuchawki spełniają standard wodoodporności IPX4, który ochroni je przed potem i zachlapaniem. Baseus pomyślał także o nocnych biegaczach – silikonowe zauszniki słuchawek świecą w ciemności i tym samym podnoszą bezpieczeństwo treningu.