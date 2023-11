Elon Musk bije w reklamodawców serwisu X

Około 200 dużych reklamodawców, w tym firmy takie jak Disney, Apple i IBM, przestało wydawać pieniądze na platformie X (dawniej Twitter). Stało się to po tym, jak miliarder Elon Musk, właściciel X, zgodził się z postem, w którym oskarżono społeczności żydowskie o promowanie "nienawiści wobec białych, której rzekomo chcą, aby ludzie przestali używać przeciwko nim". Firma musi liczyć się ze stratami rzędu 75 milionów dolarów w tym kwartale w przypadku utrzymania bojkotu - informuje "New York Times".

Musk przyznał, że przedłużający się bojkot może doprowadzić X do bankructwa. Jednocześnie zasugerował, że opinia publiczna obwiniałaby raczej marki, które zbojkotowały serwis, niż jego osobiście za upadek firmy.

Musk się kaja

Elon Musk zdążył już przeprosić za swój wpis podczas DealBook Summit w Nowym Jorku w środę. Jednocześnie stwierdził, że reklamodawcy próbowali go "szantażować".

Jak to ujął sam Musk, swoimi działaniami "wręczył naładowany pistolet tym, którzy go nienawidzą i tym, którzy są antysemitami", za co "bardzo przeprasza".