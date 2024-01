Insilico Medicine to start-up, który w pracach nad lekami opiera się głównie na sztucznej inteligencji. Firmie udało się do tej pory opracować potencjalną metodę leczenia agresywnego raka wątrobowokomórkowego (HCC) czy rozpocząć badania kliniczne nad lekiem przeciwko idiopatycznemu włóknieniu płuc (IPF). To choroba która dotyka osób powyżej 50 roku życia i do tej pory nie znaleziono na nią lekarstwa.

Wycena firmy w chwili obecnej wynosi ponad 890 mln dol., udaje jej się też uzyskiwać wysokie finansowanie na poszczególne projekty. Zainwestowało w nią bardzo dużo funduszy, do tej pory firma zebrała ponad 400 milionów dolarów na rynkach prywatnych. Otrzymała również 0,7 mln dol. grantu od fundacji Billa i Melindy Gatesów.

Insilico jest obecne na rynkach Stanów Zjednoczonych, Chin, Kanady i Bliskiego Wschodu. W lutym 2023 r. firma uruchomiła w Abu Zabi Centrum Badań i Rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji i obliczeń kwantowych.

Teraz Insilico Medicine opublikował wyniki swoich badań nad rakiem piersi. Firma skoncentrowała się w nich nad KAT6A, czyli białkiem odpowiedzialnym za rozwój choroby. To jeden z najczęstszych powodów jej rozrostu, jego zablokowanie zatrzymuje proces. A najprostszą metodą jest „uśpienie komórek”, czyli sztuczne postarzenie białka tak, by komórki nie były w stanie się dzielić i mnożyć.

Po ogłoszeniu wyników badań na inwestycję zdecydowała się firma farmaceutyczna Menarini. Najpierw Insilico otrzymał 12 milionów dolarów od Stemline Therapeutics, spółki zależnej Menarini. Wg. najnowszych informacji cała transakcja ma opiewać na kwotę ponad 500 mln dol. Umowa obejmuje najważniejsze etapy rozwoju, regulacji i handlu, a także tantiemy ze sprzedaży potencjalnego leku.

Oczekuje się, że do 2032 r. wartość światowego rynku leków raka piersi przekroczy 73 miliardy dolarów. Z kolei wartość rynku leków odkrywanych dzięki sztucznej inteligencji do 2030 r. ma osiągnąć 7,1 miliarda dolarów.

