W Polsce MEGOGO działa od lutego zeszłego roku. Od tego czasu firma wyszła z pozycji startupu, zdobywając kolejnych subskrybentów. Artur Pacuła, dyrektor generalny MEGOGO Polska, w rozmowie z redakcją Dziennik.pl poinformował m.in., co odróżnia platformę od gigantów streamingu, obecnych na całym świecie. Jako MEGOGO nie konkurujemy z wielkimi serwisami. To serwisy ściśle działające w modelu VOD, dostarczające filmy czy seriale na życzenie. MEGOGO jest natomiast serwisem, który dostarcza telewizję online, a także usługę VOD w postaci filmów i seriali – powiedział Pacuła. Dodał, że serwis umożliwia dostęp do ponad 120 kanałów telewizyjnych oraz 2000 filmów. Serwis powstał 12 lat temu w Ukrainie, gdzie MEGOGO jest największym dostawcą płatnej telewizji.

Wydarzenia sportowe

Pacuła podkreślił, że oprócz katalogu filmów i seriali na żądanie, a także telewizji online oferują także dostęp do wydarzeń sportowych, które – w jego ocenie – odróżniają serwis od tradycyjnych platform VOD. Dodał, że transmitowali w Polsce kilka wydarzeń na wyłączność, w tym sierpniową walkę Oleksandra Usyka, Mistrzostwa Afryki w Piłce Nożnej, a także galę w cyklu CaveMMA.

Poszukujemy tego rodzaju sportowej rozrywki, która mogłaby trafić do polskich widzów. Kluczową kwestią jest pozyskanie do nich praw na wyłączność – powiedział. Wskazał, że MEGOGO można zarejestrować na 10 różnych urządzeniach oraz że są dostępni na wszystkich możliwych urządzeniach. Dodał, że na dziś, są jedynym serwisem dostarczającym telewizję online, którą można oglądać dzięki PlayStation.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Pacuła przekazał, że bazując zarówno na doświadczeniach ukraińskich, a także tych z 14 pozostałych krajów – dostrzegli zapotrzebowanie na treści dla osób z niepełnosprawnościami, w tym treści w języku migowym. W momencie, w którym wystartowaliśmy w Polsce, uznaliśmy, że na naszym rynku również musimy przygotować taką ofertę – dodał. Wskazał, że nie jest to proste zadanie, bo – jak mówił – nie wszyscy wiedzą, ale język migowy w każdym kraju jest inny. Dodał, że nie można jednego języka migowego użyć w dowolnym miejscu świata, ponieważ będzie niezrozumiały. Polski język migowy różni się od innych. Przygotowanie pierwszych czterdziestu dwóch filmów w języku migowym zajęło kilka miesięcy. Wtedy też uzgodniliśmy, że możemy wystartować z programem „MEGOGO bez barier” - powiedział. Dodał, że to samo dotyczy filmów z audiodeskrypcją, które są wspaniałym rozwiązaniem dla widzów borykających się z problemami ze wzrokiem. Przypomniał, że audiodeskrypcja pojawia się w tych fragmentach filmów, w których nie ma dialogów.

Jak znaleźć sekcję "MEGOGO bez barier?"

Pracowaliśmy nad tym od wielu miesięcy i doszliśmy do takiego momentu, w którym mogliśmy wystartować z programem MEGOGO bez barier i zaoferować ten kontent dla osób niesłyszących, niedosłyszących i niewidzących – powiedział Pacuła. Dodał, że aktualnie znacząca większość treści dedykowana jest osobom dorosłym, ale znajdą się tam także filmy familijne. Zapewnił, że będą pracować nad programami dla dzieci i młodzieży. Systematycznie będziemy oferować coraz więcej kontentu zarówno w polskim języku migowym, jak i z audiodeskrypcją - powiedział. Poinformował także, że MEGOGO konsultowało się w kwestii „MEGOGO bez barier” z Polskim Związkiem Głuchych i z Polskim Związkiem Niewidomych. Obie te organizacje obiecały nam wsparcie wśród swoich członków i sympatyków – przekazał.

Jestem przekonany, że za chwilę będzie o nas jeszcze głośniej. Pozwoli nam to na dotarcie do każdej grupy, która może być zainteresowana czy to dostawą telewizji czy filmami w wersji całkowicie mobilnej - dodał. Przypomniał, że MEGOGO ma wyłączność na prawa dotyczące walk MMA, w cyklu wydarzeń PFL - Professional Fighters League i Bellator.

Czym jest MEGOGO

MEGOGO to dostawca usługi OTT (ang. Over-the-Top) i VOD. W Ukrainie, gdzie znajduje się główna siedziba firmy, jest liderem wśród platform telewizji strumieniowej. Świadczy usługi w Europie Wschodniej, Azji Środkowej i na Kaukazie. Szuka swoich szans także na innych rynkach.