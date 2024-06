W ciągu ostatnich 24 godzin, CSIRT NASK, jednostka odpowiedzialna za monitorowanie cyberbezpieczeństwa, otrzymała 1790 zgłoszeń o potencjalnych zagrożeniach - podało w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji.

Zwiększona aktywność cyberprzestępców

Z tych zgłoszeń, 389 zostało sklasyfikowanych jako nowe incydenty. Wśród nich, 17 dotyczyło podmiotów publicznych, co może mieć wpływ na jakość lub ciągłość realizacji zadań publicznych - dodano.

Oszustwa internetowe na celowniku

CERT Polska dodał do listy ostrzeżeń 344 nowe domeny. Są to strony, które próbują wyłudzić dane i pieniądze od użytkowników. "Każde zgłoszenie o zagrożeniu jest analizowane i może prowadzić do identyfikacji nowych zagrożeń" - czytamy w komunikacie.

Ostrzeżenia przed niebezpiecznymi stronami

Lista Ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami to inicjatywa CERT Polska, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w sieci poprzez identyfikację i blokowanie domen wykorzystywanych do wyłudzeń danych i kradzieży środków finansowych. Od marca 2020 roku, CERT Polska wpisują na listę domeny, które wprowadzają użytkowników w błąd i wyłudzają od nich dane.