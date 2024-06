Google Chrome, popularna przeglądarka w Polsce, stała się celem cyberataku.

Atak hakerski na przeglądarkę

Użytkownicy otrzymywali fałszywe komunikaty o błędach, sugerujące, że pochodzą z systemu operacyjnego. Oszuści zachęcali do instalacji "poprawki", która była tak naprawdę złośliwym oprogramowaniem.

Komunikaty te dotyczyły nie tylko Google Chrome, ale także aplikacji Microsoft Word i OneDrive. Hakerzy wykorzystywali wady i luki wynikające z JavaScript.

Chodziło o kryptowaluty

Oszuści poszukiwali okazji do infekowania komputerów osób zajmujących się kryptowalutami. Jedna z aplikacji zastępowała adresy kryptowalut w schowku użytkownika, by trafiły do niewłaściwych osób - informuje portal telepolis.pl.