Jak użyć aplikacji mObywatel w lokalu wyborczym?

Podczas wyborów 2025 aplikacja mObywatel pozwala potwierdzić tożsamość w lokalu wyborczym zamiast tradycyjnego dowodu osobistego. Aby skorzystać z tej możliwości, musisz:

mieć aktywny mDowód, czyli cyfrowy dowód osobisty w aplikacji,

zaktualizować aplikację do najnowszej wersji (minimum 4.56)

mieć przy sobie naładowany telefon, na którym działa mObywatel.

W lokalu wyborczym członek komisji pokaże Ci specjalny kod QR. Twoim zadaniem będzie zeskanowanie go przy użyciu aplikacji. Dzięki temu dane zostaną bezpiecznie potwierdzone metodą kryptograficzną. Bez konieczności przekazywania telefonu czy pokazywania samego ekranu komisji. To nowoczesne i bezpieczne rozwiązanie, które pozwala sprawdzić autentyczność mDowodu i zgodność danych okaziciela.

Co jeszcze cyfrowy dowód umożliwia przed wyborami?

mObywatel to nie tylko narzędzie do potwierdzania tożsamości. W aplikacji znajdziesz:

termin i rodzaj zbliżających się wyborów,

numer swojego obwodu i adres komisji wyborczej,

dane osobowe w Centralnym Rejestrze Wyborców,

możliwość przejścia do internetowej zmiany miejsca głosowania,

opcję dodania daty wyborów do własnego kalendarza.

Dzięki tym funkcjom przygotujesz się do wyborów bez zbędnych formalności i kolejek w urzędzie.

Jak aktywować mDowód?

Cyfrowy dowód osobisty w aplikacji mogą uzyskać osoby posiadające plastikowy dowód oraz środek identyfikacji elektronicznej — np. profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Aktywacja jest prosta i możliwa w kilku krokach, a sama aplikacja cieszy się coraz większą popularnością. Dla porównania: w grudniu 2023 roku zarejestrowano 5,6 mln mDowodów, a w kwietniu 2025 — już ponad 9,3 mln!

Żeby aktywować mDowód, pobierz aplikację mObywatel na swój smartfon z Google Play lub App Store, a następnie zaloguj się przy pomocy profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Po zalogowaniu aplikacja automatycznie pobierze Twoje dane z rejestrów państwowych i wygeneruje cyfrową wersję dowodu osobistego. Cały proces zajmie ci najwyżej kilka minut. Pamiętaj, że aplikacja musi być zawsze aktualizowana do najnowszej wersji, aby korzystać ze wszystkich dostępnych usług, szczególnie podczas wyborów.

Co mówią twórcy aplikacji?

Minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, podkreśla:

mObywatel to dziś nie tylko aplikacja z dokumentami, to osobisty asystent każdego z nas. Naszą ambicją jest, by w najważniejszych momentach życia – od narodzin dziecka po udział w wyborach – administracja była dostępna szybko, wygodnie i cyfrowo.

Z kolei dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki, Radosław Maćkiewicz, dodaje:

Rosnąca rola mObywatela wymaga od nas przyjęcia właściwej perspektywy. Będziemy rozwijać aplikację tak, by proaktywnie wspierać obywatela w każdym momencie życia.

Jedna aplikacja na wszystkie potrzeby obywatela

Aplikacja mObywatel jest rozwijana w oparciu o mapę „momentów życiowych” obywateli, takich jak narodziny dziecka, rozpoczęcie nauki, prowadzenie biznesu, zakup nieruchomości, zmiana stanu cywilnego, rodzicielstwo, emerytura, choroba czy śmierć. Każdy z tych etapów będzie w przyszłości powiązany z cyfrowymi usługami dostępnymi bezpośrednio w aplikacji.

Strategia cyfryzacji zakłada, że do 2035 roku wszystkie kluczowe e-usługi w Polsce znajdą się w mObywatelu, czyniąc go uniwersalnym narzędziem, które ułatwia załatwianie spraw w urzędach.

Co nowego w mObywatelu? Plany na najbliższe lata

Twórcy aplikacji nie zatrzymują się tylko na wyborach. W ramach Strategii cyfryzacji Polski do 2035 roku planowane jest wprowadzenie wszystkich kluczowych e-usług do mObywatela. To oznacza, że aplikacja będzie obejmować jeszcze więcej funkcji związanych z najważniejszymi momentami w życiu obywatela — od narodzin dziecka, przez edukację, zakładanie firmy, zakup nieruchomości, aż po emeryturę czy formalności po śmierci bliskiej osoby.

Co ważne, rozwój aplikacji uwzględnia także współpracę między resortami, bo wiele usług wykracza poza kompetencje samego Ministerstwa Cyfryzacji. Nowe funkcje mają być wprowadzane tak, by szybko odczuwał je zwykły użytkownik, a korzystanie z administracji publicznej stało się mniej stresujące i bardziej intuicyjne. Jak podkreśla dyrektor COI, Radosław Maćkiewicz, „opracowaliśmy mapę momentów życiowych obywateli, identyfikującą najważniejsze potrzeby użytkowników oraz stopień dojrzałości kluczowych usług do scyfryzowania”. Dzięki temu mObywatel ma stać się prawdziwym osobistym asystentem, zawsze pod ręką — nie tylko przy urnie wyborczej, ale w każdej ważnej życiowej sprawie.