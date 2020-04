Do tej pory Sony rozdawało co miesiąc darmowe gry, ale tylko tym, którzy płącą abonament PS Plus. Czasami dawano starsze hity, czasami coś niszowego. Teraz jednak japońska firma uznała, że czas na podarunek dla wszystkich. Koncern liczy, że w ten sposób uda się przekonać część graczy, by zostali w domach i niepotrzebnie nie wychodzili.

Reklama

Dlatego też - od dzisiaj - każdy właściciel PS4 - niezależnie od tego, czy opłaca abonament, czy też nie, dostanie w prezencie kolekcję wszystkich gier Uncharted o przygodach złodzieja skarbów Nathana Drake'a, czyli jedną z najbardziej znanych serii gier na konsolę PS4.