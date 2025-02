"Simomaniacy mogą grać kultowymi postaciami i słuchać nostalgicznego soundtracku, które dały początek symulatorom życia i wprowadziły wielu graczy do społeczności The Sims" – informuje EA.

Nowa nostalgiczna przygoda

Ponowne wydanie pierwszych części serii "The Sims", które zapoczątkowały cały ten chaos i gatunek symulacji życia, jest naprawdę specjalnym wydarzeniem dla naszego zespołu i prawdziwym prezentem urodzinowym dla graczy. Fani serii chcieli ponownie przeżyć nostalgiczną przygodę i wiedzieliśmy, że najlepszą okazją, by im to umożliwić oraz przedstawić serię "The Sims" nowym graczom, będą nasze urodziny. Z niecierpliwością wyczekujemy kolejnych 25 lat serii "The Sims", podczas których stale będziemy dawać naszej społeczności różne możliwości zabawy – mówi Kate Gorman Revelli, Vice President and General Manager The Sims.

Reklama

Ile kosztują i co zawierają kolekcje?

Reklama

"The Sims: 25-lecie Zestaw" zawiera "The Sims: Kolekcja Tradycyjna" oraz "The Sims 2: Kolekcja Tradycyjna". Zestaw sprzedawany jest w sugerowanej cenie detalicznej 179,90 zł na PC za pośrednictwem EA app, Epic Games Store i Steam dla Windows 10 i 11.

Gracze mogą także kupić osobno "The Sims: Kolekcja Tradycyjna" w cenie 89,90 zł i "The Sims 2: Kolekcja Tradycyjna" w cenie 129,90 zł. Abonenci EA Play Pro korzystający z EA app mają nieograniczony dostęp do obu kolekcji od 31 stycznia.

"The Sims: Kolekcja Tradycyjna" obejmuje grę "The Sims", a także dodatkową zawartość: "The Sims: Światowe życie", "The Sims: Balanga", "The Sims: Randka", "The Sims: Wakacje", "The Sims: Zwierzaki", "The Sims: Gwiazda" oraz "The Sims: Abrakadabra", a także "The Sims 4: To były czasy Kolekcja".

"The Sims 2: Kolekcja Tradycyjna" obejmuje grę "The Sims 2" oraz następującą zawartość dodatkową: "The Sims 2: Na studiach", "The Sims 2: Nocne Życie", "The Sims 2: Własny Biznes", "The Sims 2: Zwierzaki", "The Sims 2: Podróże", "The Sims 2: Cztery pory roku", "The Sims 2: Czas wolny", "The Sims 2: Osiedlowe życie", "The Sims 2: Zestaw Świąteczny", "The Sims 2: Zestaw rodzinny – akcesoria", "The Sims 2: Szyk i elegancja – akcesoria", "The Sims 2: Zestaw Świąteczny", "The Sims 2: Impreza – akcesoria", "The Sims 2: Moda z H&M – akcesoria", "The Sims 2: Młodzieżowy Styl", "The Sims 2: Kuchnia i łazienka: Wystrój Wnętrz – akcesoria" oraz "The Sims 2: Rezydencje i ogrody – akcesoria", a także "The Sims 4: Powrót grunge'u Kolekcja".

Hit Nintendo Switch wkrótce na PC

W ramach obchodów 25-lecia 18 marca 2025 roku na PC trafi też "MySims: Cozy Bundle". Fani mogą zamówić w przedsprzedaży grę na PC za pośrednictwem EA app, Epic Games Store lub Steam. Grę "MySims" można kupić już teraz w ramach pakietu "MySims: Cozy Bundle" na Nintendo Switch.