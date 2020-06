Główny punkt programu odbywać się będzie w niedzielę, gdzie na słynnej Arenie zaprezentowane będą liczne czołgi w akcji. Wydarzenie poprowadzi kurator muzeum David Willey oraz Richard Cutland, kierownik relacji militarnych na Europę w Wargaming oraz wieloletni żołnierz-czołgista Royal Tank Regiment (RTR) brytyjskiej armii.

Reklama

Gra komputerowa World of Tanks przyniesie ze sobą świeże spojrzenie na tegoroczne wydarzenie. Za jej pośrednictwem będą dokonywane porównania wybranych czołgów podczas transmisji na żywo. Będzie to niespotykana wcześniej okazja, aby zobaczyć niektóre z tych bestii w pojedynkach przeciwko sobie. Od Tygrysów do T-34/85 pokażemy mocne i słabe strony legendarnych jednostek, a widzowie dowiedzą się mnóstwa ciekawostek z nimi związanych. Będzie to przykład edukacji w nowoczesnej formule z użyciem gry komputerowej.

Partnerstwo Wargaming z Tankfest Online 2020 ma również wymiar wsparcia finansowego. W sklepie premium World of Tanks będą przygotowane specjalne oferty dla graczy na kultowego Tygrysa 131, a cały dochód ze ich sprzedaży trafi do Muzeum Czołgów w Bowington, aby pomóc placówce w trudnych czasach koronawirusa.

Wszystkie wydarzenia Tankfest Online 2020 będą relacjonowane na żywo przez oficjalne kanały World of Tanks i Muzeum Czołgów w Bowington, na Twitchu i YouTube. Szczegóły transmisji, plan atrakcji, konkursów i wydarzeń towarzyszących dostępny jest pod tym adresem

Richard Smith, Dyrektor Muzeum Czołgów w Bowington: Cieszymy się, że uda nam się zrealizować to wydarzenie dla naszych fanów pomimo trudnych czasów. Dzięki World of Tanks przenosimy się do internetu i możemy pokazać naszą słynną Arenę ludziom z całego świata. Wsparcie charytatywne zapewni nam możliwość pokazywania naszej kolekcji jeszcze przez wiele lat.

Richard Cutland, kierownik relacji militarnych na Europę w Wargaming: To przywilej móc wspierać to wydarzenie już od wielu, wielu lat. Korzystając z naszego doświadczenia w internecie cieszymy się, że możemy również uczyć naszych widzów opowiadając historie niesamowitych jednostek i współpracować z profesjonalistami z Muzeum Czołgów celem zachowywania pamięci historycznej. Od jeżdżących, prawdziwych czołgów przez porównania ich, aż do ekscytujących wydarzeń w grze, to zdecydowanie będzie najbardziej różnorodny Tankfest, jaki kiedykolwiek miał miejsce!