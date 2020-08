World of Tanks na komputerach osobistych działa i rozwija się aktywnie od 10 lat. Tylko nieliczne sieciowe gry komputerowe mogą pochwalić się takim osiągnieciem. Obecnie gra może się poszczycić 160 000 000 zarejestrowanymi graczami na całym świecie. Przez ten czas World of Tanks doczekało się ponad 100 aktualizacji, dzięki którym gracze mają dostęp do ponad 600 czołgów z 11 krajów świata. Wirtualni czołgiści rozegrali już ponad 5.8 bilonów bitew spędzając w grze 48 tysięcy lat. Średnio w jednej bitwie niszczonych jest 25 czołgów (na 30 biorących udział).

Z okazji 10. rocznicy istnienia gry, Wargaming udostępnia najnowsze statystyki zarejestrowanych graczy w Polsce. Bazując na najświeższych danych mamy ponad 4 649 472 zarejestrowanych Polaków w World of Tanks na komputerach osobistych. Oznacza to, że 12% populacji naszego kraju miało styczność z tytułem. Warto podkreślić również, że obecna liczba zarejestrowanych graczy jest o prawie milion większa niż ta, podawana z okazji wprowadzenia polskich czołgów do gry w 2018. Polska jest kluczowym rynkiem dla firmy Wargaming w Europie.

10. rocznica World of Tanks to również moc atrakcji dla graczy. Wcześniej, na przestrzeni bieżącego roku, odbywały się wydarzenia związane z kluczowymi momentami historii tytułu, a obecnie przypada kulminacja obchodów. Przejawia się to w licznych konkursach, misjach i wyzwaniach dla czołgistów, a obecnie każdy kto zaloguje się do gry otrzyma 7 unikatowych czołgów premium! (akcja trwa do 12 października) Na szczególną uwagę zasługuje polski TKS z n.k.m. 20 mm, a także zupełnie nowy, premierowy brytyjski czołg Valiant. Pozostałe maszyny to Type 97 Te-Ke, BT-7 art., T-45, T-29 oraz T-116. Każdy z tych czołgów ma załogę wyszkoloną w 100% oraz miejsce w garażu.

Aby dodatkowo uczcić dekadę bitew czołgów World of Tanks wydaje swój własny artbook. Jest on dostępny w przedsprzedaży pod adresem https://worldoftanks.eu/pl/news/general-news/pre-order-wot-artbook/. Fani znajdą w nim mnóstwo ciekawych faktów, przełomowych momentów i niepublikowanych grafik – jest to prawdziwa podróż przez dziesięciolecie World of Tanks.

Przez dekadę działania World of Tanks współpracowało z wieloma sławnymi zespołami, aktorami oraz sportowcami. Życzenia graczom składają Dolph Lundgren, Gigi Buffon, The Offspring i Sabaton. Materiał wideo dostępny jest tutaj -> https://www.youtube.com/watch?v=S-lBioZI-bk&feature=youtu.be

Czołgi wjeżdżają na Nintendo Switch

Wargaming z radością ogłasza, że World of Tanks Blitz, drużynowa gra akcji free-to-play MMO, jest od dziś dostępna na Nintendo SwitchTM . Jest to pierwsze partnerstwo firmy Wargaming z Nintendo, które przynosi markę World of Tanks użytkownikom tej konsoli oraz fanom czołgów na całym świecie.

World of Tanks Blitz jest pierwszym tytułem firmy Wargaming, który debiutuje na platformie Nintendo, co udostępnia charakterystyczną rozgrywkę czołgową jeszcze większej ilości graczy na całym świecie,” powiedział Andrey Ryabovol, dyrektor produktowy World of Tanks Blitz. „Premiera na Nintendo Switch jest wręcz idealna, jako że platforma jest również mobilna, a jej możliwości graficzne perfekcyjnie pasują do naszej gry i jej społeczności.”

World of Tanks Blitz pobrano już ponad 137 miliony razy na całym świecie. Tytuł przynosi ze sobą dynamiczne walki drużyn czołgów na Nintendo Switch oferując równocześnie pełny cross-play między platformami, na których jest dostępny. Rozgrywka odbywa się na tym samym serwerze, co pozwala walczyć nowym graczom ramię w ramię i rywalizować w ramach olbrzymiej społeczności gry. Gracze korzystający z istniejących kont Wargaming.net w World of Tanks Blitz mogą przenieść się na Nintendo Switch zachowując dotychczasowe, pełne postępy w grze.

Dla czołgistów, którzy chcą wyróżnić na polu bitwy zostały przygotowane unikatowe elementy, dopasowania wyglądu wliczając w to ekskluzywny dla Nintendo Switch awatar. Gracze otrzymają również zestaw upominków, które pomogą rozpocząć przygodę z World of Tanks Blitz na Nintendo Switch: 1000 złota, 3 dni konta premium oraz amerykański czołg T2 Medium poziomu II.

World of Tanks Blitz nie wymaga subskrypcji Nintendo Switch Online do pobrania i grania.