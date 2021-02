BlizzConline to w pełni wirtualne święto społeczności i wielka prezentacja wszystkiego, co związane z twórczością Blizzarda. Jest to też wyjątkowa okazja dla graczy z całego globu na spotkanie się w sieci, gdy okoliczności nie pozwalają nam zebrać się w świecie realnym. Przez obydwa dni, na 6 kanałach programowych, twórcy z Blizzarda będą dzielić się ze światem najnowszymi wiadomościami z gier, a cosplayerzy, artyści i samozwańcze murloki będą prezentować swoje talenty podczas konkursów społecznościowych. Ponadto, ponieważ Blizzard obchodzi w lutym 30 urodziny, gracze na całym świecie będą mieli okazję uczcić trzy dekady wspólnego odkrywania epickich gier i wszechświatów oraz wypatrywać z nadzieją tego, co przyszłość przyniesie im i ich znajomym, kompanom z gildii oraz sojusznikom.

„Nie mogliśmy pozbawić naszej społeczności ducha BlizzConu. Dlatego zorganizowaliśmy ten wirtualny konwent. Chcemy, abyście zebrali się z przyjaciółmi z całego świata i świętowali więzi i przeżycia, które zawdzięczamy grom” – powiedział J. Allen Brack, prezes Blizzard Entertainment. Jesteśmy też podekscytowani, że podzielimy się kilkoma informacjami na temat tego, nad czym pracowały zespoły twórców. I choć nie będzie to typowy BlizzCon, to format online daje nam wyjątkową okazję, aby spróbować czegoś nowego i stworzyć wyjątkowy show dla społeczności zasiadającej w domach.

Agenda konwentu

Dzień 1 BlizzConline rozpocznie się w piątek 19 lutego o godzinie 23:00 czasu polskiego od segmentu otwierającego, w którym po raz pierwszy zobaczycie najnowszą zawartość do gier naszego autorstwa. Przez kolejne 3 godziny gracze będą mogli wybierać spośród 6 różnych kanałów tematycznych poświęconych grom.

Dzień 2 rozpocznie się w sobotę 20 lutego o godzinie 21:00 czasu polskiego i ponownie dostępnych będzie wiele kanałów, aż do zakończenia zabawy. Przez cały dzień będziemy odpowiadać na pytania graczy podczas specjalnych sesji i prezentować globalną społeczność Blizzarda, w tym zwycięzców konkursów społecznościowych i ich niezwykłe prace.

Gracze, którzy przegapią transmisję na żywo, będą mogli obejrzeć całą relację potem (również za darmo) w archiwum wideo BlizzConline. Szczegółowy harmonogram wydarzeń i segmentów zostanie ogłoszony w tygodniach poprzedzających imprezę.

Specjalne promocje dla uczestników

Uzupełnieniem obchodów rocznicy, które będą miały miejsce podczas BlizzConline, jest dostępny od dziś w sprzedaży szereg pamiątkowych gadżetów cyfrowych, dzięki którym grający będą mogli uczcić tę epicką okazję w swoich ulubionych grach Blizzarda podczas BlizzConline i później. Gracze mogą teraz kupić jedną z trzech Kolekcji Jubileuszowych w Sklepie Blizzarda na Battle.net:

Pakiet Niezbędny (19,99 EUR): Dołącz do zabawy i zdobądź zwierzaka Księżycowe pisklę Otchłani (Moon-Touched Netherwhelp) w World of Warcraft®; wierzchowca OSV-03 Łotr dla Smugi z bohaterką Smugą w Heroes of the Storm®; graffiti i portret gracza w Overwatch® (dostępne już wkrótce); portrety z okazji 30 rocznicy Blizzarda w StarCraft® (dostępne już wkrótce) oraz zwierzaka i portret w Diablo® III (tylko na PC; dostępne już wkrótce).† Otrzymasz również 10 pakietów kart z rozszerzenia Obłędny Festyn Lunomroku™ w Hearthstone®; 5 skrzynek z łupami w Overwatch oraz kod na 15% rabatu na jedno zamówienie w sklepie Blizzard Gear Store (obowiązują ograniczenia).

Pakiet Heroiczny (39,99 EUR): Ulepsz, a otrzymasz dodatkowo potężnego wierzchowca Śnieżyca (Snowstorm) w World of Warcraft; legendarną skórkę Raynhardt w Overwatch (dostępna już wkrótce); losową kartę legendarną z Obłędnego Festynu Lunomroku w Hearthstone oraz ozdobne skrzydła w Diablo III (tylko na PC; dostępne już wkrótce).†

Pakiet Epicki (59,99 EUR): Sięgnij po złoto, a oprócz zawartości Pakietu Heroicznego otrzymasz także 5 złotych pakietów kart z Obłędnego Festynu Lunomroku (każdy zawiera wyłącznie złote karty); 3 złote skrzynki z łupami w Overwatch (w każdej gwarantowany element legendarny), 30 dni czasu gry w World of Warcraft i kompletny zestaw elementów do transmogryfikacji w Diablo III (tylko na PC; dostępne już wkrótce).†

Planowana jest wersja tego zestawu dla grających w Overwatch i Diablo III na konsolach. Szczegóły, ceny i dostępność zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Wybrane treści z BlizzConline będą dostępne w 12 językach za pośrednictwem transmisji na żywo lub wideo na żądanie, w tym w języku angielskim z napisami w językach: arabskim, brazylijskim (Portugalia), chińskim (uproszczonym i tradycyjnym), francuskim, hiszpańskim (Europa i Ameryka Łacińska), japońskim, koreańskim, niemieckim i rosyjskim.