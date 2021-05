"I, the Inquisitor" to gra polskiego studia The Dust inspirowana świetną serią fantasy Jacka PIekary. Do sieci trafiła pierwsza zajawka wideo z gry.

"Nagranie, w którym widzimy postać głównego bohatera modlącego się w zaciszu pokoju, nad którym wisi złamany krzyż, symbol inkwizytorów, prezentuje nam urywki z gameplayu. Całość jest mroczna, zagadkowa i niesamowicie klimatyczna. W materiale możemy zobaczyć kilka dzielnic Koenigstein oraz Nieświat, miejsce, do którego Mordimer potrafi przenosić się, aby szukać odpowiedzi na pytania w związku z prowadzonym śledztwem" - czytamy w materiale prasowym. Reklama "I, the Inquisitor". Polskie studio pracuje nad grą opartą na książkach Jacka Piekary [PIERWSZE GRAFIKI KONCEPCYJNE] Zobacz również Gra oparta na książkach Jacka Piekary Sama gra oparta jest na świecie z cyklu inkwizytorskim Jacka Piekary. Akcja dzieje się w świecie, opartym na średniowiecznej Europie, w którym to Chrystus zszedł z Krzyża z mieczem i pokarał pogan. Symbolem religijnym, jest złamany krzyż, ludzie modlą się o siłę, by nie wybaczyć winowajcom, a jedną z największych herezji jest ta, która głosi, że Jezus umarł podczas ukrzyżowania. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję