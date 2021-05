Mass Effect: Legendary. Kosmiczna saga powraca w nowym wydaniu. WRAŻENIA z gry [ZDJĘCIA]

1 W recenzji skupię się na pierwszej, najstarszej części trylogii, która premierę miała w 2007. Po 14 latach Bioware ją całkowicie odświeżyło. Podrasowano tekstury postaci i otoczenia, ulepszono interface, ścieżkę dźwiękową. Grę testowałem na PS5 podłączoną do Samsunga 8K QLED Q950R i soundbaru Samsung Q950T z tylnymi głośnikami. O ile ME: Legendary nie ma i nie będzie miała specjalnego patcha do "next genów" choćby ze śledzeniem promieni, to jednak moc PS5 i podbicie rozdzielczości do 4K sprawia, że gra wygląda znakomicie. Grę odpalić można w dwóch trybach "jakości" i "prędkości". W wersji najlepszej, dostajemy 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K. W tekście skupię się głównie na ulepszeniach graficznych, bo fabuły nie zmieniono. Dalej śledzimy losy Sheparda, który stara się powstrzymać Żniwiarzy. Wszystkie dialogi, zadania poboczne itp. zostawiono tak, jak było. Wyjadacze poczują się więc jak w domu.