Projekt xCloud początkowo dostępny był na telefonach z Androidem. Teraz jednak usługa jest dostępna w Polsce także na sprzętach Apple oraz zwykłych pecetach. xCloud wykorzystuje chmurę Azure, która zastępuje mocny procesor i kartę graficzną, a rozgrywka przesyłana jest na nasze urządzenie, pełniące funkcję terminala. Dzięki temu stary laptop, nowy MacBook Air czy iPhone mogą stać się naszymi urządzeniami do grania.

Jak korzystać z xCloud?

Jak skorzystać z tego pomysłu Microsoft? Po pierwsze trzeba mieć wykupiony abonament Game Pass Ultimate. Potem - na urządzeniach z Androidem ściągamy specjalna aplikację. Z kolei, by grać na komputerach z jabłkiem w logo, musimy zalogować się w przeglądarce pod adresem Xbox.com/play. Wynika to z polityki Apple wobec zewnętrznych twórców aplikacji i zgody na ingerencję w system.

Następnie wpisujemy nasze hasło do konta Microsoft, do którego podpięty jest abonament Game Pass i... gotowe. No prawie - niektóre gry wymagają połączonego pada do laptopa/iPhone - na szczęście, dzięki ostatniej aktualizacji iOS możemy do smartfona podpiąć pad od PS5 czy nowych Xboxów przez Bluetooth. Ewentualnie można wybrać specjalny kontroler, typu Razer Kishi. Co ważne, usługa działa tylko na wybranych przeglądarkach - próbowałem ją uruchomić na autorskim browserze Samsunga, wbudowanym w Smart TV i - o ile dało się zalogować do Xbox - o tyle nie dało się uruchomić żadnej z gier. Szkoda, ale miejmy nadzieję, że Microsoft dogada się z producentami telewizorów, by także na dużym ekranie dało się grać bez przeszkód.

Nie trzeba nic ściągać, instalować, martwić się o sterowniki itp. Rozgrywka zaczyna się, gdy nasze urządzenie połączy się z serwerami. Nie możemy za to wybrać ustawień grafiki - ze względu na to, by dało się grać nawet na wolniejszych łączach, wszystkie gry są przesyłane w rozdzielczości FHD i odświeżaniu 60 Hz. Oczywiście możemy grać we wszystko, co dostępne jest w abonamencie Game Pass - od Doom Eternal, przez serię Forzę aż do wszystkich części Yakuza.

Wrażenia z gry

Wrażenia z gry? Na łączu 1GB od Orange Polska na moim MacBook Air odpaliłem Forzę Horizon 4. Gra działała bez problemu i nie zauważyłem zbyt dużych opóźnień. Jednak w strzelankach sieciowych lag był wyczuwalny. W Battlefield napotkałem na duże problem z celnością. To jest więc raczej usługa dla spokojniejszych gier dla pojedynczego gracza, w których opóźnienia nie liczą się aż tak bardzo. No i bez szybkiego łącza naprawdę się nie obejdzie.

Podsumowanie

Podsumowując - xCloud to znakomity sposób by grać, nie wydając fortuny na "wypasionego peceta" - sam abonament Game Pass Unlimited kosztuje 159 PLN w opcji na trzy miesiące, nie jest to więc wydatek, drenujący portfel. Na pewno to usługa przeznaczona bardziej dla "niedzielnych" graczy, którzy po prostu chcą się odprężyć przy nowych tytułach. Do tego to produkt, który świetnie się sprawdzi podczas wyjazdów, gdy wieczorem się nudzi. Można też wykorzystać telefon jako mobilną konsolę w komunikacji miejskiej.