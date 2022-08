Yakuza 0

Błysk, przepych i niepohamowana dekadencja lat 80. powracają w grze Yakuza 0. Na użytkowników czeka główny bohater Kazumą Kiryu i stały bywalec serii Goro Majimą. Zadaniem każdego z graczy będzie zdobycie wiedzy, jak Kazuma znalazł się w świecie kłopotów, gdy zwykła windykacja poszła nie tak.

Yakuza Kiwami

Pierwszy tytuł Yakuza zadebiutował w 2005 roku na PS2. Ten remake na PS4 odbudowuje doświadczenie od podstaw. Gra przedstawia początki Kazumy Kiryu, który powraca na ulice Japonii po odbyciu dziesięcioletniego wyroku za przestępstwo, którego nie popełnił, aby uratować swojego najlepszego przyjaciela.

Yakuza Kiwami 2

Sequel Yakuzy doczekał się remake'u, który nie tylko uaktualnia oryginał, ale także rozszerza go o grywalną przygodę z udziałem Goro Majimy, rozgrywającą się przed wydarzeniami z głównej gry. Rok po wydarzeniach z pierwszej części Yakuzy, zamach wyrywa Kazumę Kiryu ze spokojnego życia, by pośredniczyć w zawarciu pokoju między rywalizującymi klanami i zmierzyć się z Ryuji Godą, znanym jako Smok Kansai.

Dead by Daylight

Dead by Daylight to multiplayer 1v4, który czerpie ze wszystkich zakątków świata horroru, od potężnego slashera po przerażającą istotę paranormalną. Użytkownicy będą mogli wybrać pomiędzy graniem niepowstrzymanym Zabójcą a jednym z 4 Ocalałych, próbujących uniknąć makabrycznej śmierci. Każda z postaci ma swój własny, głęboki system progresji i mnóstwo przedmiotów do odblokowania, które można dostosować do swojej strategii. Pracuj razem, aby uciec, lub prześladuj i poświęć każdego Ocalałego.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

W niedalekiej przyszłości Boliwia opanowana zostaje przez Santa Blanka, bezlitosny narkotykowy kartel, szerzący przemoc i niesprawiedliwość. Ich cel: stworzenie największego narkopaństwa w historii. Użytkownicy mogą od początku stworzyć i w pełni dostosować swojego bohatera, broń i sprzęt. Dodatkowym atutem jest również przemierzanie największego otwartego świata, jaki pojawił się w przygodowych grach akcji Ubisoftu.

Bugsnax

Każdy z graczy będzie mógł wcielić się w dziennikarza śledczego, który rusza na wyprawę na wyspę Snaktooth - dom dla legendarnych pół-robaków, pół-nadgryzionych stworzeń. Zadaniem użytkowników jest odkrycie, upolowanie i schwytanie wszystkich 100 stworów.