Eksperci AV Comparatives przez cały rok sprawdzali 18 programów antywirusowych. Sprawdzali, jak chronią one przed złośliwym oprogramowaniem i jak je usuwają, jak zachowują się podczas zwykłego, codziennego użytkowania, a także to, czy zbyt nie obciążają one zasobów komputera - co ważne jest dla tych, którzy używają starszych komputerów.

Z testów wynika, że najlepsze dwa programy antywirusowe to darmowy Avast i płatny BitDefender. Poradziły sobie one z wszystkimi zadaniami celująco. Trzecie miejsce zajął Kaspersky, który gorzej od pierwszych dwóch wypadł w teście ochrony przed złośliwym oprogramowaniem i zużywał więcej zasobów komputera. Czwartą lokatę zdobyła Avira, która, choć równie dobrze strzeże nas przed atakami, to jednocześnie potrzebuje mocnego peceta.

Których programów unikać? Z zestawienia wynika, że najgorzej chronią Quick Heal, F-Secure i Bullguard.