Najnowsze testy programów antywirusowych, wykonane przez portal av-test.org to złe wieści dla producentów płatnych zabezpieczeń. Okazuje się bowiem, że darmowy Windows Defender, który jest integralną częścią Windows 10, zdobył najwyższe oceny we wszystkich kategoriach - ochrony, wydajności i łatwości obsługi. Jest on - jak wynika z testów - równie dobry co programy Kaspersky'ego Nortona czy F-Secure. Oferuje też lepszą ochronę niż Bit Defender. To dobra wiadomość dla tych użytkowników, którzy nie potrzebują specjalistycznych funkcji z oprogramowania antywirusowego, a nie chcą wydawać kilkuset złotych na pakiet ochronny. Ich komputery będą bezpieczne.

Z kolei, zdaniem av-test.org powinniśmy unikać za to programów Malwarebytes i Webroot, które oferują bardzo kiepską ochronę przed złośliwym oprogramowaniem.