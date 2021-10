Widzowie nie zawsze mają wpływ na układ pomieszczenia czy jego akustykę. Aby maksymalnie wykorzystać dostępne warunki, telewizory Neo QLED oferują Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni. Na podstawie analizy otoczenia, m.in. odległości ekranu od ściany, tworzą optymalne warunki bez względu na to gdzie umieszczony będzie telewizor.

Reklama

Koncert, film czy program publicystyczny – każdy z tych formatów wyróżnia się inną ścieżką dźwiękową. Raz kluczowe będą dialogi, a kiedy indziej napięcie zbudują efekty specjalne. Wsparcie w tym zakresie oferuje Funkcja Adaptacji Dźwięku+, dzięki której telewizor dopasuje ustawienia do wyświetlanych treści. Co to oznacza? Możemy cieszyć się brzmieniem idealnie dopasowanym do tego, co aktualnie oglądamy. Dzięki inteligentnej analizie scen dźwiękowych, która optymalizuje dźwięk w czasie rzeczywistym, dialogi bohaterów czy komentarz spikera będą wyraźne, także wtedy, gdy akcja na ekranie będzie dynamiczna i pełna efektów dźwiękowych.

Głośniki telewizora potrafią współpracować z soundbarem

Dźwięk Podążający za Obiektem+ (OTS+) to kinowa jakość brzmienia w domowym wydaniu. Wykorzystano tu system odpowiednio rozmieszczonych głośników, które śledzą ruch obiektu na ekranie i podążają za nim, aktywując się w odpowiednim momencie w różnych obszarach. Głośniki znajdują się u góry, na dole i po bokach ekranu, co przekłada się na pełniejszy, bardziej szczegółowy dźwięk. Widzowie, którzy wybiorą Neo QLED 8K QN900A będą mogli korzystać z Dźwięku Podążającego za Obiektem Pro, który wykorzystuje system wbudowanych głośników (6.2.2), aby dostarczyć jeszcze więcej realizmu w każdej scenie.

Głośniki zastosowane w telewizorach Neo QLED mają jeszcze jedną ważną cechę. Dzięki funkcji Q-Symphony, po podłączeniu soundbara, górne i boczne głośniki telewizora wykorzystywane są jako dodatkowy kanał audio. Dzięki temu telewizor i soundbar tworzą wyjątkowo zgrany duet. W tym roku w portfolio soundbarów kompatybilnych z telewizorami Neo QLED jest aż pięć modeli – Q950A, Q900A, Q800A, Q700A i Q600A – które zróżnicowane są pod względem ceny i możliwości. Wśród nich przełomowy Q950A z wielokanałowym dźwiękiem przestrzennym w formacie 11.1.4.

Samsung z powodzeniem wykorzystuje sztuczną inteligencję w telewizorach i to nie tylko do poprawy jakości obrazu, ale także w dźwięku. Jednym z przykładów takiego wykorzystania jest Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA). W uproszczeniu można powiedzieć, że funkcja ta automatycznie wzmocni dźwięk dialogu w oglądanym materiale, gdy będzie to konieczne, czyli po wykryciu niepożądanego hałasu generowanego na przykład przez odkurzacz, blender czy suszarkę. Funkcja nie podnosi głośności, a jedynie wzmacnia słowa wypowiadane przez bohaterów. A gdy hałasy ucichną, dźwięk wraca do początkowych ustawień.