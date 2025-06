Wybierając słuchawki, liczy się przede wszystkim jakość dźwięku, skuteczność mikrofonu i design. Ale co, jeśli znajdziemy model, który oferuje to wszystko i jeszcze więcej? Sony WH-1000XM6 – szósta generacja flagowych słuchawek japońskiego producenta – to odpowiedź na te potrzeby. Najnowszy model zyskał uznanie użytkowników na całym świecie. Sprawdziliśmy, czy rzeczywiście zasługuje na hype.