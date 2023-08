Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia: Nie wystawiaj urządzeń elektronicznych na bezpośrednie działanie intensywnego słońca. Znaczne nagrzanie może prowadzić do uszkodzeń komponentów wewnętrznych.

Przechowuj w chłodnym miejscu: Staraj się przechowywać urządzenia w miejscach, gdzie temperatura jest niższa, takich jak klimatyzowane pomieszczenia. Unikaj pozostawiania ich w gorących samochodach lub narażania na bezpośredni kontakt z ciepłymi powierzchniami.

Unikaj nadmiernego chłodzenia: Chociaż ważne jest, aby nie dopuścić do przegrzania, równie ważne jest, aby unikać nagłego przenoszenia z bardzo gorącego środowiska do zimnego (np. klimatyzowanego) pomieszczenia. Duże zmiany temperatury mogą spowodować kondensację wewnętrzną, co jest szkodliwe dla elektroniki.

Wentylacja: Upewnij się, że otwory wentylacyjne urządzeń nie są zablokowane i mają odpowiedni przepływ powietrza. To pomoże w utrzymaniu odpowiedniej temperatury pracy.

Regularne oczyszczanie: Regularnie oczyszczaj urządzenia z kurzu i brudu. Zanieczyszczenia mogą powodować przegrzewanie się urządzeń.

Unikaj nadmiernego użytkowania: W okresach ekstremalnych upałów warto ograniczyć nadmierną pracę urządzeń, zwłaszcza jeśli generują dużo ciepła, takich jak komputery czy konsole do gier.

Warto użyć podstawki chłodzącej

Odpowiednie przechowywanie: Jeśli musisz przechowywać urządzenia elektroniczne w okresach, gdy ich nie używasz, umieść je w suchym i chłodnym miejscu, najlepiej w oryginalnych opakowaniach lub pokrowcach.

Ochrona przed wilgocią: Unikaj narażania urządzeń na wilgoć, na przykład poprzez umieszczanie ich z dala od basenów, jezior lub innych źródeł wody.

Odpowiednie zasilanie: Jeśli używasz urządzeń na zewnątrz, upewnij się, że są zasilane z odpowiednich źródeł, które są odporne na warunki atmosferyczne.

Korzystaj z ochładzających akcesoriów: Dla urządzeń, które mogą się przegrzewać, istnieją specjalne ochładzające podstawki czy chłodzenie w postaci wiatraczków.