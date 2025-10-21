ChatGPT pomógł kobiecie wygrać 100 tysięcy dolarów

Przypadek niejakiej Tammy Carvey jest wyjątkowo zdumiewający, choć na swój sposób spodziewany. Kobieta pochodząca z Wyandotte w stanie Michigan w USA postanowiła wykorzystać sztuczną inteligencję do... poprawnego obstawienia wyniku w loterii. Kobieta, zamiast samemu głowić się nad zwycięskim ciągiem liczb, zdecydowała się poprosić o to ChatGPT od OpenAI.

Ostatecznie rekomendowane przez AI liczby okazały się dosyć skuteczne i w ten sposób kobieta wygrała łącznie 100 tysięcy dolarów. Jak przyznała w wywiadzie, nie dowierzała, że w ogóle coś takiego mogło się wydarzyć.

"Gram w Powerball tylko wtedy, gdy jackpot jest wysoki, a jackpot wynosił ponad 1 miliard dolarów, więc kupiłam los. Poprosiłam ChatGPT o zestaw liczb i są to te, które zagrałem na moim bilecie." - stwierdza Carvey w rozmowie Michigan Lottery Connect.

Kobieta oczywiście zdążyła odebrać już swoją nagrodę. Część z tych środków zamierza przekazać na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości. Resztę zaś planuje odłożyć.

Czy sztuczna inteligencja może pomagać w grach losowych?

Odpowiedź na to pytanie jest krótka i dla wielu oczywista - nie. Pomysł, aby zaprzęgnąć do pracy narzędzia takie jak ChatGPT czy Gemini, aby skutecznie przewidywały wyniki kolejny losowań, można z powodzeniem włożyć między bajki. Sztuczna inteligencja jest w stanie szybko i skutecznie analizować ogromne klastry danych, ale nadal nie ma ona możliwości przewidywania przyszłości.

Współczesne loterie bazują na dobieraniu zupełnie losowych cyfr, które nie działają według żadnych algorytmów. Bez względu na to, jak bardzo będziemy mocno naciskać na AI, tak ostatecznie i tak nic z tego nie będzie. Sztuczna inteligencja na pewnym etapie zacznie po prostu zmyślać.

Co bardzo ciekawe, niektóre LLM-y mogą też zachowywać się w bardzo "ludzki sposób" i ulegać tzw. paradoksowi hazardzisty. Taki chatbot będzie podsuwał nam liczby, które wypadają dość często w losowaniach lub bardzo rzadko. Jest to oczywiście błędne założenie, w którym ludzie bywają przekonani, że przeszłe zdarzenia losowe wpływają jakkolwiek na przyszłe. W rzeczywistości każde losowanie jest czymś zupełnie nowym.

W każdym razie przypadek Tammy Carvey uznać można za podwójnie szczęśliwy. W końcu poprawne trafienie liczb to już pewien wyczyn, ale wykorzystanie do tego AI to już coś naprawdę godnego uwagi. Nadal jednak warto traktować to jako ciekawostkę i coś, o czym można przeczytać, ale na pewno warto się na tym wzorować.