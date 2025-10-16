Nowy dron efektem współpracy USA i Ukrainy

Producent oprogramowania dla dronów Auterion w USA poinformował o pomyślnym zakończeniu projektu Artemis, którego celem było stworzenie dalekosiężnego drona-kamikadze „Deepstrike” Artemis ALM-20 o zasięgu lotu 1600 kilometrów, wadze głowicy bojowej 45 kilogramów i naprowadzaniu wizualnym za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji (AI).

Według Defence Express dron został stworzony we współpracy z ukraińską firmą, której nazwa nie została podana ze względów bezpieczeństwa. Przeszedł już pełne testy, które zgodnie z oświadczeniem firmy „obejmowały start z ziemi, nawigację GPS i bez GPS, daleki tranzyt i działanie naziemne”.

Artemis zapewnia najwyższą dokładność

Cechą charakterystyczną Artemis jest system nawigacji i naprowadzania oparty na pokładowym komputerze Skynode N firmy Auterion. „Umożliwia on dronowi naprowadzanie i niszczenie celów nawet w przypadku awarii nawigacji satelitarnej oraz zapewnia najwyższą dokładność na końcowym etapie lotu” - napisano na portalu.

„Auterion wraz z Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych i innymi partnerami przechodzi do etapu skalowania, którego celem jest wspólna produkcja na dużą skalę” – stwierdziła firma. Linie produkcyjne powstają w Ukrainie, Stanach Zjednoczonych i Niemczech.