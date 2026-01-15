Czym są zegary jądrowe i dlaczego są tak wyjątkowe?

Współczesne zegary atomowe, wykorzystywane m.in. w systemach GPS, opierają się na drganiach elektronów w atomach. Zegary jądrowe idą znacznie dalej, ponieważ wykorzystują przejścia energetyczne zachodzące bezpośrednio w jądrze atomowym. Takie przejścia są wyjątkowo stabilne i znacznie mniej podatne na wpływ czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, pola magnetyczne czy promieniowanie.

Dzięki temu zegary jądrowe oferują bezprecedensową precyzję pomiaru czasu. Ta dokładność nie tylko zwiększa niezawodność systemów nawigacyjnych i komunikacyjnych, lecz także otwiera nowe możliwości testowania fundamentalnych praw fizyki, w tym teorii względności Alberta Einsteina. Kluczowym elementem tej technologii jest niezwykle rzadki izotop - tor-229.

Problem ultrarzadkiego toru-229

Tor-229 występuje niemal wyłącznie jako produkt uboczny w uranie klasy wojskowej, co sprawia, że jego dostępność jest skrajnie ograniczona. Na całym świecie znajduje się zaledwie około 40 gramów tego izotopu, co przez lata stanowiło poważną barierę w rozwoju zegarów jądrowych.

Wcześniejsze podejścia wymagały wytwarzania skomplikowanych kryształów fluorkowych, których opracowanie zajęło naukowcom nawet 15 lat. Co więcej, każdy eksperyment pochłaniał co najmniej 1 miligram toru, co przy tak ograniczonych zasobach czyniło tę technologię niepraktyczną do dalszego skalowania.

Jubilerski trik, który zmienił wszystko

Przełom nastąpił w momencie, gdy naukowcy zrezygnowali z kruchych kryształów i sięgnęli po galwanizację - metodę powszechnie stosowaną w jubilerstwie do pozłacania i posrebrzania metali. W nowym podejściu mikroskopijna ilość toru jest elektrochemicznie osadzana na powierzchni stali nierdzewnej.

Takie rozwiązanie pozwala zużyć nawet tysiąc razy mniej toru niż dotychczas, a jednocześnie daje trwały, odporny mechanicznie element, który jest tani i łatwy w produkcji. Co równie istotne, badacze wykazali, że materiał nie musi być przezroczysty, aby możliwe było wzbudzenie jąder toru. W nieprzezroczystej stali wzbudzone jądra emitują elektrony zamiast fotonów, a ich wykrywanie sprowadza się do prostego pomiaru prądu elektrycznego, co znacząco upraszcza całą aparaturę badawczą.

Nawigacja bez GPS i zegary przyszłości

Zegary jądrowe nowej generacji mogą odegrać kluczową rolę w miejscach, gdzie system GPS przestaje działać lub w ogóle nie jest dostępny. Dotyczy to na przykład głębokiej przestrzeni kosmicznej, okrętów podwodnych czy środowisk narażonych na zakłócenia satelitarne, takie jak burze geomagnetyczne lub sytuacje kryzysowe.

W dłuższej perspektywie, dzięki miniaturyzacji i obniżeniu kosztów, zegary jądrowe mogą znaleźć zastosowanie także w urządzeniach codziennego użytku, takich jak smartfony czy zegarki naręczne. Mogłyby one również stać się fundamentem dla precyzyjnej synchronizacji sieci energetycznych, systemów telekomunikacyjnych oraz globalnej infrastruktury czasu.

Więcej niż technologia: nowe spojrzenie na fizykę

Znaczenie zegarów jądrowych wykracza daleko poza same zastosowania technologiczne. Ich niezwykła stabilność umożliwia przeprowadzanie najdokładniejszych w historii testów teorii względności oraz sprawdzanie, czy fundamentalne stałe fizyczne rzeczywiście pozostają niezmienne w czasie.

W przyszłości zegary oparte na torze-229 mogą również pomóc w stworzeniu jednolitej skali czasu dla całego Układu Słonecznego, co jest postrzegane jako jeden z warunków trwałej obecności człowieka poza Ziemią.

Połączenie starej techniki jubilerskiej, nowoczesnej fizyki jądrowej i rzadkiego izotopu toru może doprowadzić do prawdziwej rewolucji w pomiarze czasu. Dzięki nowemu podejściu zegary jądrowe przestają być wyłącznie laboratoryjną ciekawostką, a zaczynają realnie zbliżać się do praktycznych zastosowań w nauce, technologii i codziennym życiu.

To kolejny dowód na to, że czasem najprostsze i najstarsze metody potrafią otworzyć drzwi do najbardziej zaawansowanych technologii przyszłości.

Źródło: University of California Los Angeles