Heyah 01 - krótka historia

Marka Heyah 01 była jednym z głośniejszych wejść na rynek prepaid w Polsce - od 2004 roku zdobywała klientów niskimi cenami i nietypową komunikacją marketingową. Dziś jej funkcjonowanie konsoliduje się pod skrzydłami większego operatora.

Marka Heyah 01 znika z rynku - co dalej?

Marka Heyah w formie Heyah 01 kończy działalność - według komunikatu operatora przestaje istnieć 23 lutego 2026 r. i jej klienci zostaną automatycznie przeniesieni do oferty Red Bull Mobile.

Co to oznacza dla użytkowników?

Proces wycofania marki przeprowadza operator działający pod marką T-Mobile - migracja klientów ma odbyć się automatycznie, bez konieczności zmiany numeru telefonu, choć w dniu przeniesienia mogą wystąpić krótkie przerwy w działaniu usług. Każdy klient otrzyma nowe warunki umowy i informację drogą e-mailową.

Modernizacja i uproszczenie: T-Mobile chce zapewnić klientom dostęp do nowocześniejszych rozwiązań i uprościć ofertę, konsolidując usługi.

T-Mobile zakończyło jednak chętnie wybierany model subskrypcyjny.

Operator zachęca do zmiany oferty na Red Bull MOBILE, w której użytkownicy mogą decydować się na subskrypcję. Numer można przenieść w serwisie online bez konieczności wizyty w salonie T-Mobile.

Najważniejsze informacje dla użytkowników Heyah 01

Data zakończenia działalności: 23 lutego 2026 .

. Migracja do marki Red Bull Mobile będzie automatyczna - numer powinien pozostać ten sam.

Operator oferuje opcję bezpłatnej wymiany tradycyjnej karty SIM na eSIM dla chętnych.

Co zrobić by nie być zaskoczonym?

Sprawdź skrzynkę e-mail i SMS - operator zapowiedział wysyłkę informacji z wyprzedzeniem. Zrób backup kontaktów (chmura / plik VCF) - na wszelki wypadek. Jeśli korzystasz z fizycznej SIM i chcesz eSIM - przygotuj dowód tożsamości i sprawdź, czy Twój telefon obsługuje eSIM. Zapisz ważne ustawienia aplikacji (loginy, autoryzacje) - możliwe krótkie przerwy w dostępie w dniu migracji. Porównaj warunki oferty w nowej marce - sprawdź ceny, pakiety danych i promocje po przeniesieniu.

Czy po przeniesieniu użytkownicy będą mieć taką samą ofertę jak w Heyah 01?

Jeśli posiadałeś w Heyah 01:

Oferty głosowe z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami

za 19,99 zł z Pakietem 20 GB co 30 dni to obniżamy ją do 19 zł z Pakietem 40 GB

za 39 zł co 60 dni z Pakietem 20 GB to obniżamy ją do 19 zł z Pakietem 40 GB co 30 dni

za 29,99 zł z Pakietem 40 GB co 30 dni to obniżamy ją do 29 zł z Pakietem 80 GB

Ofertę Internetową

za 19,99 zł z Pakietem 50 GB co 30 dni to obniżamy ją do 19 zł z Pakietem 100 GB.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy muszę aktywnie przełączać numer? Nie - migracja ma być automatyczna, ale warto monitorować komunikaty od operatora. Czy stracę dotychczasowe bonusy lub promocje? Możliwe - po przeniesieniu otrzymasz nowe warunki umowy. Przeczytaj je uważnie i zapytaj dział obsługi klienta, jeśli coś jest niejasne. Czy warto od razu przejść na eSIM? Jeśli Twój telefon obsługuje eSIM, to wygodna i nowoczesna opcja (brak fizycznej karty, szybsza aktywacja). Operator oferuje bezpłatną wymianę - rozważ to przed datą migracji. Czy po migracji z Heyah 01 do Red Bull MOBILE dalej mogę korzystać z aplikacji Moja Heyah? Nie, swoją subskrypcją po migracji możesz zarządzać tylko w aplikacji Red Bull MOBILE. Czy korzystanie z aplikacji Red Bull MOBILE wymaga założenia nowego konta z nowym adresem email? Nie, do aplikacji Red Bull MOBILE zalogujesz się tym samym adresem email i hasłem co w aplikacji Moja Heyah. Czy muszę utworzyć nowe hasło w aplikacji Red Bull MOBILE? Nie, logujesz się tak samo jak do aplikacji Moja Heyah - tym samym adresem email i hasłem. Czy w Red Bull MOBILE jest ten sam numer do Biura Obsugi Użytkownika co w Heyah 01? Nie, Twoje Biuro Obsługi Użytkownika dostępne jest pod bezpłatnym dla Ciebie numerem 604 555 555. Czy pakiet internetu będę miał taki sam jak w Heyah 01? Nie, Twój dotychczasowy pakiet Internetu będzie podwojony w każdym cyklu subskrypcji, np, jeśli miałeś 20 GB to będziesz miał 40 GB

