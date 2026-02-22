- Heyah 01 - krótka historia
Heyah 01 - krótka historia
Marka Heyah 01 była jednym z głośniejszych wejść na rynek prepaid w Polsce - od 2004 roku zdobywała klientów niskimi cenami i nietypową komunikacją marketingową. Dziś jej funkcjonowanie konsoliduje się pod skrzydłami większego operatora.
Marka Heyah 01 znika z rynku - co dalej?
Marka Heyah w formie Heyah 01 kończy działalność - według komunikatu operatora przestaje istnieć 23 lutego 2026 r. i jej klienci zostaną automatycznie przeniesieni do oferty Red Bull Mobile.
Co to oznacza dla użytkowników?
Proces wycofania marki przeprowadza operator działający pod marką T-Mobile - migracja klientów ma odbyć się automatycznie, bez konieczności zmiany numeru telefonu, choć w dniu przeniesienia mogą wystąpić krótkie przerwy w działaniu usług. Każdy klient otrzyma nowe warunki umowy i informację drogą e-mailową.
- Modernizacja i uproszczenie: T-Mobile chce zapewnić klientom dostęp do nowocześniejszych rozwiązań i uprościć ofertę, konsolidując usługi.
- Usługa Heyah 01 na kartę ma być jeszcze aktywna przynajmniej przez jakiś czas. T-Mobile zakończyło jednak chętnie wybierany model subskrypcyjny.
Operator zachęca do zmiany oferty na Red Bull MOBILE, w której użytkownicy mogą decydować się na subskrypcję. Numer można przenieść w serwisie online bez konieczności wizyty w salonie T-Mobile.
Najważniejsze informacje dla użytkowników Heyah 01
- Data zakończenia działalności: 23 lutego 2026.
- Migracja do marki Red Bull Mobile będzie automatyczna - numer powinien pozostać ten sam.
- Operator oferuje opcję bezpłatnej wymiany tradycyjnej karty SIM na eSIM dla chętnych.
Co zrobić by nie być zaskoczonym?
- Sprawdź skrzynkę e-mail i SMS - operator zapowiedział wysyłkę informacji z wyprzedzeniem.
- Zrób backup kontaktów (chmura / plik VCF) - na wszelki wypadek.
- Jeśli korzystasz z fizycznej SIM i chcesz eSIM - przygotuj dowód tożsamości i sprawdź, czy Twój telefon obsługuje eSIM.
- Zapisz ważne ustawienia aplikacji (loginy, autoryzacje) - możliwe krótkie przerwy w dostępie w dniu migracji.
- Porównaj warunki oferty w nowej marce - sprawdź ceny, pakiety danych i promocje po przeniesieniu.
Czy po przeniesieniu użytkownicy będą mieć taką samą ofertę jak w Heyah 01?
Jeśli posiadałeś w Heyah 01:
Oferty głosowe z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami
- za 19,99 zł z Pakietem 20 GB co 30 dni to obniżamy ją do 19 zł z Pakietem 40 GB
- za 39 zł co 60 dni z Pakietem 20 GB to obniżamy ją do 19 zł z Pakietem 40 GB co 30 dni
- za 29,99 zł z Pakietem 40 GB co 30 dni to obniżamy ją do 29 zł z Pakietem 80 GB
Ofertę Internetową
- za 19,99 zł z Pakietem 50 GB co 30 dni to obniżamy ją do 19 zł z Pakietem 100 GB.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Czy muszę aktywnie przełączać numer?
Nie - migracja ma być automatyczna, ale warto monitorować komunikaty od operatora.
Czy stracę dotychczasowe bonusy lub promocje?
Możliwe - po przeniesieniu otrzymasz nowe warunki umowy. Przeczytaj je uważnie i zapytaj dział obsługi klienta, jeśli coś jest niejasne.
Czy warto od razu przejść na eSIM?
Jeśli Twój telefon obsługuje eSIM, to wygodna i nowoczesna opcja (brak fizycznej karty, szybsza aktywacja). Operator oferuje bezpłatną wymianę - rozważ to przed datą migracji.
Czy po migracji z Heyah 01 do Red Bull MOBILE dalej mogę korzystać z aplikacji Moja Heyah?
Nie, swoją subskrypcją po migracji możesz zarządzać tylko w aplikacji Red Bull MOBILE.
Czy korzystanie z aplikacji Red Bull MOBILE wymaga założenia nowego konta z nowym adresem email?
Nie, do aplikacji Red Bull MOBILE zalogujesz się tym samym adresem email i hasłem co w aplikacji Moja Heyah.
Czy muszę utworzyć nowe hasło w aplikacji Red Bull MOBILE?
Nie, logujesz się tak samo jak do aplikacji Moja Heyah - tym samym adresem email i hasłem.
Czy w Red Bull MOBILE jest ten sam numer do Biura Obsugi Użytkownika co w Heyah 01?
Nie, Twoje Biuro Obsługi Użytkownika dostępne jest pod bezpłatnym dla Ciebie numerem 604 555 555.
Czy pakiet internetu będę miał taki sam jak w Heyah 01?
Nie, Twój dotychczasowy pakiet Internetu będzie podwojony w każdym cyklu subskrypcji, np, jeśli miałeś 20 GB to będziesz miał 40 GB
Co radzimy
- Nie ignoruj wiadomości od operatora - informacje o terminach i możliwych przerwach przyjdą drogą mailową lub SMS.
- Jeśli masz firmowy numer lub używasz numeru do aplikacji bankowych - zaplanuj migrację na czas, gdy możesz szybko reagować (np. popołudnie, dzień roboczy).
- Sprawdź oferty konkurencji - konsolidacja marek często idzie w parze z promocjami dla nowych klientów.
