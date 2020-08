Smartfony różnią się wielkością, jakością zastosowanych do wykończenia materiałów, możliwościami i ceną. Mniejszy Note 20 kosztuje 4349 zł, w wersji 5G 4849 zł. Większy Note 20 Ultra 5G to koszt 5949 zł.

W obu urządzeniach jest ten sam procesor – Exynos 990. Note 20 ma 8 GB pamięci RAM, Note 20 Ultra 5G 12 GB RAM. Pamięć wbudowana to 256 GB, do większego możemy włożyć dodatkowo kartę pamięci. Urządzenia mają dual SIM plus e-SIM.

Model mniejszy ma płaski, 6.7 calowy ekran i matowe plecki wykonane z tworzywa sztucznego. Bateria ma pojemność 4300 mAh. Jak tłumaczą przedstawiciele Samsunga, jest on skierowany bardziej do osób, które do tej pory nie miały jeszcze do czynienia z serią Note. Dostępne kolory to szary, zielony i miedziany.

W Note 20 Ultra 5G ekran jest zakrzywiony na boki, a plecki wykończone szkłem. Kolory to czarny i biały oraz matowy miedziany. Przekątna wyświetlacza to 6.9 cala. Bateria ma pojemność 4500 mAh.

Telefony obsługują szybkie ładowanie przewodowe, szybkie 15 W ładowanie bezprzewodowe oraz ładowanie zwrotne.

W porównaniu do poprzednich wersji urządzenia zmieniono miejsce w którym znajduje się rysik – teraz jest on położony bliżej lewej krawędzi.

Mniejszy model współdzieli aparaty z Samsungiem Galaxy S20, większy z Galaxy S20 Ultra, z tą różnicą, że czwartym oczkiem nie jest kamerka TOF ale laserowy autofocus.

Urządzenia można zamawiać w przedsprzedaży.