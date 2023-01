Zarzut braku dokładności opiera się w dużej mierze na tym, na co wskazuje prof. Lisa Feldman Barrett (Uniwersytet Północno-Zachodni). Psycholożka, zajmująca się także neuronauką, podkreśla, że mimika nie zawsze oddaje to, co czujemy – i dlatego nie możemy na podstawie ekspresji twarzy precyzyjnie nazwać uczuć, które nami zawładnęły. A widząc kogoś, nie jesteśmy w stanie ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że ta osoba jest zła, radosna czy jest pogrążona w smutku, czy odczuwa obrzydzenie, zaskoczenie lub strach. Profesor Barrett nie optuje jednak za porzuceniem ZRET, tylko namawia do szukania sposobów ulepszenia tej technologii. Z kolei profesorka psychologii i neoronauk Kristen Lindquist (Uniwersytet Karoliny Północnej w Chapel Hill) sugeruje, że zastosowanie nowych metod obliczeniowych zwiększy dokładność komputerów w rozumieniu emocji. Oznacza to, że ich zdolność do dokładnego wykrywania i odbierania uczuć również się poprawi.