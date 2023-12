Konsole

Xbox Series X i PlayStation 5 - obie konsole dysponują podobnymi podzespołami i mocą obliczeniową. Czym więc się różnią? PlayStation daje nam więcej gier dla pojedynczego gracza, jak Spider-man 2, The Last of Us 2, God of War czy seria Horizon. Z kolei Xbox, dzięki swojemu miesięcznemu abonamentowi GamePass pozwala nam na tani dostęp zarówno do hitów Microsoft i firm należących do koncernu z Redmond, jak i do starszych gier.

Meble dla gracza

Razer Iskur - bardzo wygodny fotel znanego producenta peryferiów dla graczy. Ma doskonałe wsparcie dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa, do tego pozbawiony jest wszelkich "gamingowych" elementów designu, może więc służyć jako fotel biurowy

Secretlab Titan - mój ulubiony fotel. Służy u mnie już kilka ładnych lat i nie ma z nim żadnego problemu. Dostępnych jest kilka wersji - od dziecięcej po takiej dla bardzo dużych graczy. Do tego występuje w kilkudziesięciu wersjach kolorystycznych, od motywów z Gry o Tron aż po grafiki z Batmana czy Diablo IV. Można też do titanów dokupić dodatkowe akcesoria jak podnóżki, dodatkowa poduszka pod kręgosłup czy pokrowiec z nową grafiką, którym zakryjemy stary fotel.

Biurko Secretlab Magnus - Potężne, wytrzymałe biurko, wykonane całkowicie z metalu, z poprowadzonymi prowadnicami na kable, opcjonalny oświetleniem RGB, przykryte magnetyczną matą z motywami z gier.

Peryferia dla gracza

Kontrolery

Kontroler Turtle Beach Xbox Stealth Ultra - najnowszy kontroler znanego i cenionego producenta sprzętu dla graczy. Pozwala zmienić ustawienia joysticków, moc wibracji itp. Do tego dostajemy go wraz z własną stacją ładowania

Kontroler PlayStation Edge - to odpowiedź na pady "dla profesjonalistów" z Xboxa. Jest cięższy, ale i wygodniejszy od klasycznych padów na PS5 (choć bateria działa krócej). Mamy możliwość przypisywania profili grom, a w nich da się ustawić czułość czy martwe strefy drążków.

Myszki

Razer Naga Pro - idealna mysz dla fanów gier MMO i RPG. Wyposażona jest w wymienne ścianki, w tym takie z 12 przyciskami, co ułatwia kontrolę w grach, wymagających używania szybko specjalnych zdolności naszych bohaterów.

Razer Basilisk v3 Pro - świetna mysz dla fanów strzelanek. Sensor o rozdzielczości 30 tys. DPI, do tego bardzo wygodny kształt (niestety tylko dla praworęcznych).

SteelSeries Rival 5 - Nie każdego stać na myszy Razera po ponad 600 złotych za sztukę. Dlatego SteelSeries Rival 5 to bardzo dobra i niedroga mysz na kablu. Jest lekka, ma dobry sensor, idealnie nada się dla tych, którzy nie grają "zawodowo".

Agon AGM600 - To z kolei niezbyt droga mysz od znanego producenta monitorów AOC. Wyposażono ją w technologię NVIDIA Reflex, która ma zmniejszać opóźnienia w grach sieciowych. Do tego bardzo dobrze leży w ręku.

Klawiatury

XPG Summoner Mini - to jedna z moich ulubionych klawiatur, które w tym roku ujrzały światło dzienne. Kosztuje zaledwie 129 PLN, ale dostaniemy w niej podświetlenie klawiszy (ze względu na cenę, jednolite, a nie w zależności od klawisza), dostępna jest w różnych wersjach przełączników - od niebieskich do czarnych. Jest to najtańsza i najsolidniejsza klawiatura, jaką możemy położyć pod choinkę

Apex 3 - To także tania, mechaniczna klawiatura, tym razem od SteelSeries. To jedna z najcichszych mechanicznych klawiatur na rynku, nada się więc nie tylko dla gracza, ale i do biura. Do tego jest podświetlana oraz odporna na zalania.

Razer BlackWidow v4 Pro TKL - to moja ulubiona klawiatura z górnej półki. Razer - pierwszy raz w swojej historii - pozwolił w niej wymienić przełączniki na takie, które nam najbardziej odpowiadają. Pisze i gra się na niej fantastycznie.

Słuchawki:

SteelSeries Arctis Nova 7x i Nova 3 - To w zasadze te same słuchawki. Z tym, że model Nova 3 to wersja przewodowa z podświetleniem nauszników. Z kolei Nova 7X to słuchawki, które działać będą z każdą konsolą od Switcha po PS5 - wystarczy wpiąć w port USB specjalny nadajnik. Grają rewelacyjnie, bardzo wygodnie leżą na uszach. Niczego więcej w zasadzie nie potrzebujecie i do grania po sieci i samemu.

Razer BlackShark v2 Hyperspeed - leciutkie (zaledwie 280g) i bardzo wygodne słuchawki, stworzone przede wszystkim z myślą o sieciowych pojedynkach. Jednak po włączeniu trybu THX i dźwięku przestrzennego doskonale też sprawdzą się w samotnych pojedynkach.

Gry

2023 był genialnym rokiem dla graczy. To teraz dostaliśmy takie rzeczy jak Baldur's Gate 3, Avatar: Frontier of Pandora, Assassin's Creed: Mirage, Rogue Trader, Aliens Dark Descent, Starfield, Forzę Motorsport czy Spider-man 2. Każda z nich będzie doskonałym prezentem choinkowym.