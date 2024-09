Aerox 9 ma ciekawą konstrukcję. Górna część gryzonia jest ażurowa, z boku zaś znajdziemy 12 programowalnych przycisków. Mysz wykonano z plastiku dobrej jakości. Urządzenie łączy się z komputerem albo za pomocą BT albo za pomocą specjalnego nadajnika od SteelSeries.

Reklama

SteelSeries Aerox 9 Wireless - bateria

Jeśli chodzi o baterię to Aerox 9 da nam, przy włączonym podświetleniu, około 4-5 dni grania, zanim trzeba ją będzie naładować. Co ważne jeśli podepniemy ja kablem USB-C do komputera to dalej będziemy w stanie jej używać. Do tego po wybudzeniu myszy, podświetlenie gryzonia (od zielonego po czerwone) pokaże nam przybliżony stan baterii.

Pod maską znajdziemy sensor o DPI do 18 tysięcy. Sensor jest dobrej klasy, nie było żadnego problemu z grami ani programami. Czy w FPS czy w MMO wszystko działało szybko i dokładnie.

SteelSeries Aerox 9 Wireless - oprogramowanie

Aerox 9 korzysta z oprogramowania SteelSeries Engine, które pozwala nam kontrolować wszystkie urządzenia tego producenta, od głośników przez słuchawki do myszy i klawiatur. Jest ono wygodne i proste w obsłudze. Aplikacja pozwala nam przypisać dowolne funkcje klawiszom gryzonia, ustawić podświetlenie, poziomy czułości itp.

SteelSeries Aerox 9 Wireless - wrażenia z korzystania

Jak sprawdza się Aerox 9 w grach? Przede wszystkim, mysz jest lekka i doskonale leży w mojej dłoni (nadaje się tylko dla graczy praworęcznych). Nie miałem problemu by wygodnie korzystać z wszystkich 12 przycisków bocznych. Mysz testowana była głównie w "World of Warcraft", gdzie panel boczny odpowiadał za główne umiejętności mojej postaci i grało się lepiej, szybciej i bardziej intuicyjnie niż korzystając z klasycznej klawiatury. praktycznie bezużyteczne. Do tego ażurowa konstrukcja sprawiała, że dłoń mi się nie pociła na gryzoniu.

Nie tylko jednak samymi MMO człowiek żyje - Aerox 9 sprawdził się też w Baldur's Gate III oraz pomagał mi w grach FPS - podpięcie apteczki czy przycisku użycia rzeczy w grze pod boczne przyciski jest wygodne.

Reklama

SteelSeries Aerox 9 Wireless - co trzeba poprawić?

Co mi się nie podobało? Po pierwsze ta mysz nie przyda się graczom o małych dłoniach. Ich kciuki będą miały problemy z dotarciem do wszystkich bocznych przycisków. Po drugie brakuje mi opcji, by mysz i klawiatura SteelSeries działały na jednym kluczu USB, każde urządzenie wymaga bowiem osobnego nadajnika.

Brakuje mi też wewnętrznej pamięci, by zapamiętać nasze profile do różnego typu gier. Mysz "pamięta" bowiem tylko nasze ostatnie ustalenia. Jeśli chcemy więc z niej korzystać na innym komputerze i grać w inne gry niż ostatnio, to nie da się wykorzystać naszych profili z oprogramowania na własnym komputerze.

SteelSeries Aerox 9 Wireless - podsumowanie

Podsumowując - Aerox 9 to bardzo wygodna mysz, przeznaczona głównie dla graczy w RPG czy MMO w których to gatunkach przyspiesza nasze działania i daje pewną przewagę na polu bitwy. Dobrze leży w ręku, jest odpowiednio lekka, więc dłoń się nie męczy, a ażurowa konstrukcja rozwiązuje problem pocenia się ręki. Działa też odpowiednio długo na baterii.