10 września po południu czasu pekińskiego Huawei, jak podaje telewizja CNBC, urządza konferencję, na której ma pokazać "produkt, który otworzy nową epokę i zamienia science fiction w rzeczywistość". Co to będzie? Na razie nie wiadomo… niektórzy mówią, analizując każdy szczegół grafiki, zapraszającej na wydarzenie, że będzie to premiera potrójnie składanego telefonu. Huawei nie chce jednak zdradzić żadnego szczegółu.

Huawei uderza w Apple

Ważniejsza od produktu jest jednak data konferencji. Gdy bowiem w Chinach będzie 10 września po południu, to w USA będzie 9 września wieczorem, a to oznacza, że Huawei pokaże swój produkt w chwili premiery nowego iPhone'a. I to nie jest przypadek - zdaniem analityków to pokazanie Apple, że Huawei wraca i jest jeszcze silniejsze niż przed nałożeniem sankcji.