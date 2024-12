Huawei Watch Ultimate Green ma metalową kopertę. W zestawie dostajemy trzy paski - porządną bransoletę, i dwa gumowe paski - jeden z klamrą, a drugi będący opaską )ponoć najlepszy do aktywności sportowych). Ze względu na nazwę modelu oraz na część malowania pierścienia zegarka, paski są ciemnozielone, żeby pasowały kolorystycznie.

Najbardziej kontrowersyjnym elementem zegarka jest dwukolorowy ceramiczny pierścień wokół ekranu. Dolna część jest biała, a górna zielona. I jest to - moim zdaniem - całkowicie nietrafione. Wygląda to po prostu źle, psuje elegancki wygląd zegarka i dziwi mnie, dlaczego firma, która potrafi zrobić najpiękniejszy smartwatch świata, czyli Watch GT4 Space Edition wpadła na pomysł tak szkaradnego rozwiązania.

Sama tarcza jest duża, ma średnicę 1,5-cala, a w połączeniu z grubą kopertą nie prezentuje się to szczególnie elegancko. Mój Apple Watch 10 wygląda zdecydowanie smuklej i lepiej.

Huawei Watch Elite Green - rewolucyjna bateria

Rewelacyjna jest za to bateria. Przy wyłączonym ciągłym wyświetlaniu tarczy i ograniczonych powiadomieniach spokojnie zegarek wytrzyma 8 dni bez ładowania. Po włączeniu tych wszystkich rzeczy, które sprawiają, że smartwatch działa jak powinien jest gorzej, ale wciąż Ultimate Green zostawia konkurencję daleko w tyle.

Huawei Watch Elite Green - system operacyjny

Watch Ultimate Green oparty jest na autorskim systemie Huawei - Harmony OS i współpracuje z apką Huawei Health (trzeba ją sobie osobno ściągnąć na Androida spoza sklepu Google). Niestety nie jest kompatybilna z Google Zdrowie, więc jeśli np. korzystamy z kilku różnych smart urządzeń, to nie będziemy mieli jednego miejsca, w którym wszystkie nasze zdrowotne parametry sprawdzimy. To samo zresztą jest z mapami - nie ma uczciwych Google Maps czy Apple Maps, a jedynie Petal Maps, czyli autorskiego systemu Huawei. Jako, że one nie działają ani z Car Play ani z Android Auto i nie współpracują z Siri i Asystentem Google, są więc dla mnie mało użyteczne.

Na pewno jednak działają wszystkie powiadomienia z aplikacji - o mailach, wiadomościach, wpisach na portalach społecznościowych czy o telefonach. Dużym minusem jest za to brak łączności LTE. NIe można więc zabrać samego zegarka i traktować go jako mini smartfon, tak jak Pixel/Apple/Galaxy Watch.

Są za to płatności mobilne… Z jednej strony wreszcie się tego doczekaliśmy na urządzeniach Huawei. Z drugiej strony jest to mało wygodne. Nie jest to bowiem kompatybilne z Apple/Google Pay - trzeba ściągnąć aplikację, założyć sobie konto u jednego z fintechów i pilnować, żeby było ono odpowiednio zasilone. Praktycznie więc lepiej z tego nie korzystać, bo jak zapomnimy zrobić przelewu, albo przekroczymy limit, no to mamy problem.

Huawei Watch Elite Green - funkcje sportowe

Sam zegarek, ale to już standard, bada stres, saturację krwi, tętno i sen. Potrafi też, jak każdy inny smartwatch wykonać EKG. Do tego jest wodoodporny do 100 m, ma wbudowanych ponad sto trybów sportowych, w tym specjalny dla golfistów. Ma bowiem wgrane pola golfowe z całego świata i podaje takie parametry jak odległości do dołka itp. Jak to działa w praktyce, tego nie sprawdzałem, bo gdybym miał już uprawiać jakikolwiek sport, to na pewno nie wybrałbym czegoś, co jest nudniejsze niż oglądanie wyścigów F1.

Do tego brakuje, jak w Pixel Watch, elementów sztucznej inteligencji. AI na przykład nie ocenia, czy przypadkiem się nie przetrenowaliśmy i nie każe nam odpocząć.

Huawei Watch Elite Green - podsumowanie

Dla kogo jest Huawei Watch Elite Green? Sam nie wiem. Jego cena - 3899 - i brak wielu funkcji znanych ze smartwatchy Apple, Google czy Samsung sprawia, że ciężko jest go polecić ludziom, którym zależy na mobilnych płatnościach, współpracą z apkami muzycznymi czy oficjalnymi mapami Google/Apple. Nie jest też tak elegancki jak Watch 4 Space Edition czy Apple Watch, żeby mieć go na ręku na jakimś wytwornym przyjęciu, a nie wygląda też na tyle odpornie, by zabrać go poza miasto, tak jak jakiegoś Garmina czy Amazfita. Tak, ma bogaty tryb sportowy i pilnuje zdrowia, ale to potrafią też ładniejsze i tańsze zegarki. W sumie najbardziej zadowoleni będą z niego golfiści. Zwłaszcza, że ludzi uprawiających ten sport stać na takie urządzenie.