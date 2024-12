Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk podkreślił znaczenie tego wydarzenia dla Polski, zauważając, że misja "Ignis” będzie miała ogromny wpływ na rozwój polskiej gospodarki, szczególnie w zakresie nowych technologii.

"Ignis” – Polska Misja Kosmiczna

Często nie doceniamy wpływu kosmicznych technologii na nasze życie. Jestem przekonany, że dzisiejsze wydarzenie będzie wielkim skokiem w życiu każdego z nas – zaznaczył minister.

Misja "Ignis” jest częścią misji Ax-4, a udział w niej weźmie dr Sławosz Uznański, który po wybraniu do rezerwy astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w 2022 roku, stał się astronautą projektowym ESA. Ax-4” będzie drugą komercyjną misją załogową z udziałem astronauty ESA, a dr Uznański będzie pełnił funkcję specjalisty misji. Jego głównym zadaniem będzie realizacja eksperymentów naukowych i technologicznych, opracowanych przez polskie instytucje i firmy.

Cele misji

Misja „Ignis” będzie miała na celu przeprowadzenie badań w warunkach mikrograwitacji w różnych dziedzinach, w tym medycynie, biologii, technologii kosmicznej oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Jak zauważył prof. Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, „trzynaście polskich eksperymentów otworzy nowe możliwości dla polskich badań, a w dłuższej perspektywie zwiększy konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej”.

Misja zakończy się, gdy rakieta Falcon 9 z kapsułą Dragon wyniesie załogę na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Polskie akcenty

Symbolika misji "Ignis” nie ogranicza się jedynie do jej nazwy. Na patchu misji, który będzie towarzyszył astronautom podczas lotu, centralnym motywem jest biało-czerwony orzeł, który nawiązuje do polskiego godła. Rozpostarte skrzydła orła tworzą kontury Tatr, a ogon przypomina płomień, co symbolizuje energię i kreatywność. Wśród detali znajduje się także odniesienie do Jana Heweliusza, wielkiego polskiego astronoma z XVII wieku.