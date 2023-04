Android 13 został udostępniony przez Google w sierpniu zeszłego roku. Jako pierwsze, co oczywiste, otrzymały go Pixele. Pozostali producenci muszą zaktualizować swoje nakładki by zaoferować użytkownikom najnowszą wersję systemu. Jak im idzie?

Google właśnie podał informacje o tym, jaka wersja systemu jest w tym momencie najbardziej popularna. To Android 11, który jest dostępny na 23,5 proc. urządzeń. Szczegóły wyglądają następująco:

Android 13 - 12,1 proc.;

Android 12 - 16,5 proc.;

Android 11 - 23,5 proc.;

Android 10 - 18,5 proc.

Android 9 - 12,3 proc.;

Android 8 - 6,7 proc.;

Android 7 - 3,3 proc.;

Android 6 - 2,5 proc.;

Android 5 - 1,9 proc;

Android 4.4 - 0,6 proc.

Wciąż popularniejsze od 13-ki są więc też 10-ka, 12-ka a nawet 9-ka, która ujrzała światło dzienne w 2018 r.

Pozytywną informacją jest jednak to, że Android 13 zanotował spory wzrost. W styczniu tego roku miało go jedynie 5,2 proc. urządzeń – teraz 12,1. To oznacza, że producenci zaczęli się przykładać do aktualizacji smartfonów.

Liderem, nie licząc oczywiście Pixeli, jest tu Samsung. Firma bardzo poważnie podchodzi do sprawy i szybko zapewnia nie tylko nowe wersje systemu. Oferuje również bardzo długie wsparcie swoich urządzeń. Nawet smartfony ze średniej półki mogą liczyć na 4 duże aktualizacje systemu i 5 lat poprawek bezpieczeństwa. Oprócz niej podobną politykę prowadzą również OnePlus i OPPO, ale tu dotyczy ona mniejszej liczby urządzeń. Standardem dla większości telefonów z Androidem są 3 duże aktualizacje systemu – nawet Google nie oferuje dłuższego wsparcia dla Pixeli.