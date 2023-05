Reklama

Dostępne modele to Honor 70 5G oraz Magic5 Lite 5G. Ceny są dość wysokie – bez abonamentu wynoszą odpowiednio 2499 zł i 1799 zł. Dostaniemy je także w różnych ofertach z abonamentem.

Honor 70 5G

Reklama

Smartfon to typowa średnia półka. Ma ekran AMOLED o przekątnej 6.67 cala i rozdzielczości FHD+. Napędza go Snapdragon 778G+, do dyspozycji mamy 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Bateria ma 4800 mAh pojemności. Zestaw aparatów to 54 MP obiektyw główny z przysłoną f/1.9, szeroki kąt 50 MP f/2.2, 2 MP sensor głębi i 32 MP aparat selfie z f/2.4. Wg. informacji na stronie Orange urządzenie działa pod kontrolą Androida 12.

Honor Magic5 Lite 5G

Urządzenie ma identyczny wyświetlacz AMOLED 6.67 cala. Procesor to Snapdragon 695 5G z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Obiektyw główny ma 64 MP z f/1.9, ale szeroki kąt jedynie 5 MP, trzecie Oczko z tyłu to 2 MP makro. Z przodu znajdziemy kamerkę do selfie z rozdzielczością 16 MP i światłem f/2.5. Bateria ma 5100 mAh, może być ładowana z mocą 40W. W pudełku obu smart fonów znajdziemy odpowiednie ładowarki. Ten smartfon również ma Androida 12.

Topowym smartfonem Honora jest w tym momencie model Magic5 Pro. Przez długie miesiące był na czele rankingu DXOmark, oceniającego możliwości fotograficzne. 19 maja w europejskich krajach w których Honor jest już oficjalnie dostępny rozpocznie się sprzedaż składanego modelu Magic Vs. Wg. ostatnich doniesień jego cena po przeliczeniu na złotówki ma wynosić nieco ponad 7 tysięcy.

Smartfony Honora, który został wykupiony od Huawei przez grupę chińskich inwestorów, mają pełny dostęp do usług Google i nie są objęte żadnymi amerykańskimi sankcjami.