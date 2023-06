Google pochwalił się nowymi funkcjami na majowej konferencji Google I/O. Motywem przewodnim, pojawiającym się niemal w każdym temacie była sztuczna inteligencja. To właśnie dzięki niej otrzymujemy Immersive View.

O co chodzi w tej funkcji? W skrócie – dzięki niej można uzyskać wizualizację 3D każdego segmentu trasy przed wyruszeniem – w opcji jazdy samochodem, spaceru czy jazdy na rowerze. Oczywiście w jej powstaniu główną role odegrała AI – dzięki której połączono miliardy zdjęć Street View i lotniczych, tworząc w ten sposób bogaty, cyfrowy model świata.

Po wygenerowaniu wskazówek dojazdu możemy teraz zobaczyć trójwymiarowy obraz z podglądem ścieżek rowerowych, chodników, skrzyżowań i miejsc parkingowych na trasie. Można również sprawdzić informacje o jakości powietrza, przewidywanej pogodzie czy natężeniu ruchu.

Immersive View jest już dostępne w Los Angeles, Nowym Jorku, San Francisco, Londynie i Tokio. Teraz będzie można z niej skorzystać również w Amsterdamie, Dublinie, Florencji oraz Wenecji.

Immersive View obejmie również ponad 500 słynnych zabytków z całego świata. Wśród polskich miejsc, które będą widoczne znajdują się m.in. Zamek Królewski w Warszawie, Pałac w Wilanowie oraz Zamek Królewski na Wawelu.

Do tego Google dodaje dwie przydatne funkcje w aktualizacjach map.

Pierwsza to szybkie wskazówki. To podgląd dojazdu, który umożliwia łatwe śledzenie postępów podróży bez konieczności przechodzenia do pełnego trybu nawigacji. Funkcja ta jest wprowadzana w tym miesiącu w trybach pieszym, rowerowym i samochodowym na całym świecie, na urządzenia z systemami iOS i Android.

Druga to aktualizacje karty Ostatnie. Dzięki temu utrzymanie porządku podczas korzystania z Map Google na komputerze będzie jeszcze prostsze. Będzie można szybko przeglądać wszystkie wyszukanych miejsca które znajdziemy w poręcznym wyróżnieniu z boku ekranu.