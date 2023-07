Reklama

Zacznijmy właśnie od tych modeli. Bo na tym przykładzie widać, jak pożyteczna może być dla klientów konkurencja na rynku.

Galaxy Z Flip5

Samsung jest liderem na rynku składanych smartfonów, ale w ostatnim czasie inne firmy mocno depczą mu po piętach. Chińscy producenci coraz śmielej pokazują swoje „składaki” a wśród nich na lidera wyrasta motorola. Model razr 40 Ultra ma w tym momencie największy zewnętrzny wyświetlacz, dzięki któremu można w większości przypadków korzystać z urządzenia bez potrzeby rozkładania. Na tym tle mały ekranik z ograniczoną funkcjonalnością w Galaxy Z Flip4 wyglądał bardzo przestarzale i Samsung musiał to zmienić. Tak się też stało i Galaxy Z Flip5 może się poszczycić dużym, 3.4 calowym zewnętrznym wyświetlaczem.

Niestety, koreańska firma inaczej niż motorola, nie dała użytkownikom możliwości uruchomienia na nim wszystkich aplikacji, tylko ograniczyła ich liczbę (są mapy Googla). To sprawia, że wciąż będziemy musieli otwierać Flipa częściej niż urządzenie konkurencji. Na pokazie przedpremierowym przedstawiciele firmy nie wykluczyli jednak, że z czasem liczba aplikacji będzie się zwiększać.

Drugim zarzutem jaki kierowano w stosunku do Samsunga była konstrukcja zawiasów. Flip (a także Fold) nie składał się na „na płasko”. Pozostawała mała szczelina, przez którą mogły się do środka przedostać np. ziarnka piasku i zarysować wyświetlacz. W urządzeniach innych producentów takiego problemu nie było. Teraz Samsung przekonstruował w końcu mechanizm i zarówno Galaxy Z Flip5 jak i Galaxy Z Fold5 składają się już zupełnie.

To czym wyróżniają się Samsungi na tle konkurencji, to norma IPX8. Urządzenia są wodoodporne, a to oznacza, że oczywiście woda może się do nich dostać (inaczej niż w przypadku wodoszczelności), ale im nie szkodzi. A smartfony wytrzymują zanurzenie w słodkiej wodzie na głębokość do 1.5 m do 30 min.

Galaxy Watch 6 Classic

Samsung bardzo mocno zainwestował również w ostatnim czasie w zegarki, porzucając swój autorski system Tizen i przechodząc na Wear OS od Google. Dzięki temu możemy np. w Polsce cieszyć się możliwością płacenia, czego wcześniej nie mieliśmy, czy większą liczbą aplikacji jakie możemy zainstalować.

Jednak zaskakująco w serii 5 w modelach Classic zrezygnował z czegoś, co je wyróżniało, czyli z obrotowego pierścienia którym można było sterować urządzeniem. To spotkało się ze sporą krytyką ze strony użytkowników przyzwyczajonych to takiego rozwiązania. Samsung ich posłuchał i w serii 6 Classic pierścień powrócił.

Galaxy Z Fold5

Największą zmianą we flagowym, najdroższym modelu, jest konstrukcja zawiasów, o której już pisałem. Poza tym Samsung skupił się głównie na oprogramowaniu i wygodniejszej pracy z kilkoma aplikacjami na raz czy multimediach.

Na pewno sporą popularnością będzie się cieszyło specjalne etui z rysikiem. Spekulowano, że firmie uda się wygospodarować miejsce i rysik będzie chowany w konstrukcji – tak jak jest to w „klasycznym” modelu Ultra. Finalnie stanęło jednak na specjalnym, ładnie wyglądającym i dobrze chroniącym Folda „case”, w którym chowany jest rysik.

Seria Galaxy Tab S

Samsung pokazał trzy modele tabletów – Tab S9, S9+ i S9 Ultra. Firma od lat konsekwentnie buduje swoje portfolio w tym segmencie i jest najmocniejszym graczem jeśli chodzi o urządzenia z Androidem. Pandemia zwiększyła ich popularność i na rynku pojawiło się sporo urządzeń innych firm. Samsung w serii S9 podnosi jednak poprzeczkę. Wszystkie tablety, nawet ten najtańszy, będą miały ekrany AMOLED. Pojawia się również norma IP68 czyli pełna wodoszczelność.

Co jeszcze?

Smartfony tablety mają najwyższą możliwą specyfikację. Są napędzane najnowszym Snapdragonem 8 Gen 2 i mają najszybszy w obecnej chwili standard pamięci UFS 4.0. A jeśli mamy więcej urządzeń Samsunga, wszystko doskonale się z sobą łączy tworząc wygodny ekosystem.

Ceny, dostępność

Dziś rozpoczyna się przedsprzedaż urządzeń. W ofercie promocyjnej możliwe jest:

Podwojenie pamięci – czyli np. płacąc za wersję 256 GB dostajemy 512 GB.

Jeśli zdecydujemy się na wersję z największą pamięcią (1 TB)- nie da się jej oczywiście podwoić, ale za to automatycznie otrzymujemy 600 zł zniżki na urządzenie.

Firma oferuje również odkup starego urządzenia, za który możemy dostać od 500 do 3200 zł.

Za zakup dostaniemy też 450 zł zwrotu na kartę.

Kupujący zegarki dostaną do tego specjalny, materiałowy pasek.

A dla najbardziej niecierpliwych przez pierwsze dwa dni zakup premiowany jest słuchawkami Galaxy Buds 2

I teraz najważniejsze, czyli ceny.

Galaxy Z Flip5:

8/256 – 5599 zł

8/512 – 5999 zł

Galaxy Z Fold5:

12/256 – 8799 zł

12/512 – 9399 zł

12/1T – 10399 zł

Galaxy Tab S9:

8/128 WiFi – 3999 zł

12/256 WiFi – 4699 zł

12/256 5G – 5399 zł

Galaxy Tab S9+:

12/256 WiFi – 4999 zł

12/512 WiFi – 5699 zł

12/256 5G – 6399 zł

Galaxy Tab S9 Ultra:

12/256 WiFi – 5999 zł

12/512 WiFi – 6699 zł

16/1T WiFi – 7999 zł

12/512 5G – 7399 zł

16/1T 5G – 8699 zł

Galaxy Watch 6:

46 i 44 mm WiFi – 1599 zł

40 mm WiFi – 1499 zł

46 i 44 mm LTE – 1849 zł

40 mm LTE – 1699 zł

Galaxy Watch 6 Classic: