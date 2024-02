O tym, że nowości AI zostaną udostępnione właścicielom starszych urządzeń wiadomo było od czasu premiery serii S24. Ale nikt chyba nie spodziewał się, że stanie się to tak szybko. Tymczasem firma oświadczyła, że już w marcu rozpocznie się rozsyłanie stosownej aktualizacji.

Jakie nowości dostaną użytkownicy? Na pewno będzie to tłumaczenie na żywo rozmów i pisanego tekstu, rozwiązania te wspierają też język polski. Kolejnymi funkcjami są: Circle to Search (zakreśl, by wyszukać), asystent notatek, tłumaczenie i podsumowanie artykułów, oraz wszystkie nowości związane z edycją zdjęć takie jak wymazywanie czy przenoszenie wybranych obiektów.

„Galaxy AI to nie tylko początek nowej ery sztucznej inteligencji w świecie smartfonów. Naszym celem jest również udostępnienie tych innowacji jak największej liczbie użytkowników” – powiedział TM Roh, prezes i szef działu Mobile eXperience Business w Samsung Electronics.

„To dopiero początek, ponieważ planujemy umożliwić doświadczenie możliwości Galaxy AI ponad 100 milionom użytkowników Galaxy w 2024 r. i nadal wprowadzać innowacje, aby wykorzystać nieograniczone możliwości mobilnej sztucznej inteligencji” – dodał.

Funkcji AI nie dostaną właściciele starszych urządzeń Samsunga, czyli np. serii S22. Producent tłumaczy to wymaganiami sprzętowymi – procesory stosowane dwa lata temu ich nie spełniają.

Warto też zauważyć, że funkcje AI są bezpłatne, ale do czasu. W tym momencie Samsung zastrzega we wszystkich materiałach, że nie trzeba za nie płacić do końca 2025 r. Co będzie dalej – na razie nie wiadomo, spekuluje się, że użytkownicy będą musieli wykupić specjalny abonament AI.

