Oba modele są już w sprzedaży od ponad tygodnia, ale oficjalną premierę producent zorganizował dopiero dziś, czyli we wtorek 12 marca.

Smartfony kosztują odpowiednio: realme 12 Pro+ – 2499 zł; realme 12 Pro – 1999 zł. Obu używam od kilku dni i oto garść moich pierwszych wrażeń.

realme 12 Pro i 12 Pro+. Specyfikacja

realme 12 Pro

wymiary: 161.5 x 74 x 8.8 mm

waga: 190 g

wyświetlacz:6.7 cala,AMOLED, odświeżanie 120Hz, jasność maksymalna 950 nitów, rozdzielczość 1080 x 2412 pikseli, proporcje 20:9

oprogramowanie: Android 14, Realme UI 5.0

procesor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm), GPU Adreno 710, pamięć 256GB, 8GB RAM

obiektywy:

główny 50 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0", PDAF, OIS;

tele 32 MP, f/2.0, 47mm, 1/2.75", PDAF, OIS, 2x optyczny zoom;

szeroki kąt 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚, 1/4.0", 1.12µm;

selfie 16 MP, f/2.4, 24mm.

Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, głośniki stereo, norma IP 65, USB Type-C 2.0

Bateria: 5000 mAh, ładowanie 67W, 1-50 proc. w 19 min, ładowarka w zestawie

realme 12 Pro+

wymiary: 161.5 x 74 x 8.8 mm

waga: 196 g

wyświetlacz:6.7 cala,AMOLED, odświeżanie 120Hz, jasność maksymalna 950 nitów, rozdzielczość 1080 x 2412 pikseli, proporcje 20:9

oprogramowanie: Android 14, Realme UI 5.0

procesor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) GPU Adreno 710 pamięć 512GB, 12GB RAM

obiektywy:

główny 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS;

tele 64 MP, f/2.8, 71mm, 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optyczny zoom;

szeroki kąt 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚, 1/4.0", 1.12µm;

selfie 32 MP, f/2.4, 22mm.

Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS głośniki stereo, norma IP 65, USB Type-C 2.0

Bateria: 5000 mAh, ładowanie 67W, 1-50 proc. w 19 min, ładowarka w zestawie

realme 12 Pro i 12 Pro+. Budowa, ekran

Smartfony są niemal identyczne, różnica to mocniej wystający okrąg z obiektywami aparatów w droższym modelu. To zrozumiałe, bo musi on pomieścić bardziej zaawansowaną optykę. Pierścienie ułożono centralnie, więc urządzenia się nie kiwają na boki położone na płaskiej powierzchni.

Tyły są wykonane z tworzywa przypominającego wyglądem skórę. Ale w dotyku bliżej jest im do miękkiej gumy, dzięki czemu smartfony doskonale trzymają się dłoni. Gdyby ktoś jednak chciał – w pudełkach znajdzie przeźroczyste, miękkie etui.

Plusem są również głośniki stereo, które grają na przyzwoitym poziomie.

Wyświetlacze są identyczne. To AMOLED o przekątnej 6.7 cala i odświeżaniu do 120 Hz. Jasność maksymalna wynosi 950 nitów, co nie jest wartością najwyższą, ale w praktyce nigdy nie miałem problemów z czytelnością na dworze, nawet w mocnym słońcu.

Nie każdemu spodoba się to, że nie są one płaskie a zakrzywione na boki, choć dla mnie nie jest to żadnym problemem. Nigdy nie zdarzyło się, bym nacisnął coś przez przypadek. Producent zatroszczył się również o dobrej jakości folię ochronną.

Mamy Always on Display z możliwością ustawienia przedziału czasowego, pokazują się ikonki powiadomień z wszystkich aplikacji.

realme 12 Pro i 12 Pro+. Działanie, oprogramowanie

Tańszy model jest napędzany Snapdragonem 6 Gen 1, droższy Snapdragonem 7s Gen 2. Ten pierwszy osiąga w AnTuTu Benchmark 586866 pkt., 12 Pro+ – 669608 pkt. To oznacza, że w codziennych standardowych czynnościach mamy do czynienia z przyzwoitą średnią półką. Osobiście polecam w ustawieniach wybrać 120 Hz odświeżanie zamiast automatycznego, wszystkie czynności w telefonie będą się działy szybciej i płynniej. Generalnie ani jeden ani drugi w żadnej sytuacji nie drażnił mnie swoją ospałością, wszystko dzieje się w nich w dobrym tempie.

Możemy powiększyć wirtualnie RAM o drugie tyle, czyli 8 albo 12 GB, a wtedy zakładki są trzymane nieco dłużej w pamięci. Choć generalnie oprogramowanie ma tendencje do tego, by je z niej po jakimś czasie usuwać.

Jakość rozmów głosowych jest na bardzo dobrym poziomie, GPS czyli nawigacja jest bezproblemowa, NFC działa od pierwszego „przyłożenia”, jest też oczywiście 5G.

Oprogramowanie to Android 14 z nakładką Realme UI 5.0. Plus za najnowszą wersję systemu ale minus, i to ogromny, za ilość zainstalowanych w obu urządzeniach aplikacji. Być może to kwestia egzemplarzy do testowania, a smartfony dostarczane do klientów nie mają tylu „kwiatków”. Bo naprawdę nie wiem po co komu apki typu Lazada (Lazada Group – przedsiębiorstwo zajmujące się handlem elektronicznym, działające w Azji Południowo-Wschodniej. Usługi Lazada są dostępne w sześciu krajach – w Indonezji, Malezji, Singapurze, Tajlandii, Wietnamie oraz na Filipinach – za Wikipiedią). Albo Agoda, Fineasy, Shopee (które przecież zakończyło działalność w Polsce), ORoaming, czy tony proponowanych gier i innych aplikacji. Do tego niektórych nie da się odinstalować… Pozostaje mi więc tylko mieć nadzieję, że w sprzętach które kupujemy w sklepach takich atrakcji nie ma.

Oprócz tego nakładka realme ma sporo przyjemnych i użytecznych funkcji – inteligentne sugestie AI, dzielony widok, elastyczne okno, szybki powrót, szybkie uruchomienie, inteligentny pasek boczny, tryb dla dzieci czy prosty.

Ciekawostką są funkcje które znaleźć możemy np. w smartfonach OnePlus. To np. tryb ProXDR który zapewnia „szerszy zakres dynamiczny” przeglądanych na ekranie telefonu zdjęć, czy identyczne wzory Always on Display.Do tej pory na podobne funkcje natykałem się w smartfonach OPPO i OnePlus teraz dołącza do tego realme co w sumie nie dziwi – wszystkie trzy marki wywodzą się z tego samego koncernu – BBK.

realme 12 Pro i 12 Pro+. Zdjęcia, filmy

Clou programu jest tu 64 MP obiektyw tele w modelu Pro+. Takie oczko zarezerwowane było do tej pory dla klasy flagowej, tu dostajemy peryskop w cenie średniaka. Dzięki temu mamy 3x przybliżenie optyczne bez straty jakości, 6x przybliżenie hybrydowe – bardzo dobrej jakości oraz maksymalne zbliżenie na poziomie 120x – które jest oczywiście sztuką dla sztuki, ale za jego pomocą da się przynajmniej odczytać jakiś napis ze znacznej odległości.

W 12 Pro też mamy zoom optyczny, tym razem 32 MP pozwalający na 2x bezstratne zbliżenie. Dobre i to. Generalnie w obu smartfonach obiektywy główny i tele zasługują na słowa pochwały. Zdjęcia mają dużą ilość szczegółów, ładne, lekko podbite kolory, nie ma problemów z rozpiętością tonalną. Portrety wychodzą bardzo ładnie, zdjęcia nocne również.

Na tym tle 8 MP szeroki kąt niestety wypada po prostu blado. Albo raczej – ciemno i bez szczegółów – różnica w jakości zdjęć jest bardzo wyraźna.

Więc w sumie po dwa oczka w obu smartfonach są zdecydowanie na plus, ale po jednym – na spory minus. Szkoda że producent nie zdecydował się na przynajmniej większą rozdzielczość, o jaśniejszej przysłonie nie wspominając.

Filmy nagramy w 4K 30 FPS ale tylko z tyłu. Z przodu mamy jedynie FHD. Jakość jest dobra, hybrydowa stabilizacja (OIS i EIS) sprawdzają się nie tylko w FHD ale też i w 4K.

realme 12 Pro i 12 Pro+. Bateria

Ogniwo w obu ma 5000 mAh, ładujemy je z tą samą mocą 67W – w około 45 min od zera do pełna, a w 19 min. do 50 proc. Rozładowanie jest bardzo podobne, może nieco szybsze w 12 Pro+ z racji nieco mocniejszego procesora, ale nie są to jakieś wielkie różnice. Mi przy włączonym na sztywno 120 Hz odświeżaniu energii starczało na półtora do 2 dni. Nie ma ładowania indukcyjnego.

realme 12 Pro i 12 Pro+. Podsumowanie

W obu modelach realme stawia na wygląd i fotografię. To plus wyświetlacz to najmocniejsze punkty tych urządzeń. Działanie jest dobre ale w tych cenach można znaleźć smartfon wydajniejszy. Koncepcja moim zdaniem jest ok. i może przysporzyć firmie klientów, ale szkoda, że szeroki kąt w obu smartfonach tak mocno odstaje od pozostałych obiektywów. Jest więc nieźle, ale pozostaje mały niedosyt.