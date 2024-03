W ostatnich latach Sony produkuje zdecydowanie jedne z najbardziej oryginalnych smartfonów na rynku. Ale też jedne z bardziej konserwatywnych – kolejne wydania różnych modeli w zasadzie nie różnią się od siebie wyglądem. Znakiem rozpoznawczym wszystkich są proporcje 21:9. To sprawia, że są wąskie, a ich ekrany idealnie nadają się do oglądania filmów. Stosunkowo wygodnie obsługuje się je też jedną ręką, a by nic nie zakłócało wrażeń zoglądania, w wyświetlaczu nie ma żadnych dziur, kamerka do selfie jest umieszczona w szerokim jak na dzisiejsze trendy pasie nad nim.

Smartfony Sony mają swoje wierne grono zwolenników, ale jest to grono dość niewielkie. Firma ma minimalne udziały w globalnym rynku a dział przez lata przynosił straty. Dopiero ostatnie dwa lata i przeprowadzona restrukturyzacja zmieniły nieco tę sytuację. Być może kolejnym impulsem do poprawy wyników będzie odświeżony wygląd smartfonów.

Na chińskim portalu Weibo pojawiły się wizualizacje najnowszego modelu 1VI. Wyświetlacz nie ma już na nim proporcji 21:9, a najpopularniejsze 19,5:9. Mimo to nie szpeci go żadna dziura, kamerka do selfie nadal powinna być umieszczona nad ekranem. Niższa ma być też rozdzielczość – zamiast 4K, które zwiększa tylko zużycie energii, użytkownicy dostaną do dyspozycji 2K.

Natomiast miłośników marki z pewnością ucieszy informacja, którą podała firma na swoim koncie w serwisie X. Zapewniła, że jej smartfony nadal będą miały złącze mini-jack. Na razie nie wiadomo nic o ewentualnych zmianach w optyce urządzenia. Flagowiec najprawdopodobniej będzie wyposażony w Snapdragona 8 Gen 3 i zestaw trzech 48 MP obiektywów z tyłu. Premiera serii VI jest spodziewana w maju.