To wzrost w stosunku do zeszłego roku, wtedy Samsung miał 37.2 proc. Takie informacje ujawnił Marcin Garbarczyk, VP Head of Mobile Experience w Samsung Electronics Polska.

Jego zdaniem coraz większym zainteresowaniem klientów cieszą się smartfony premium, czyli w cenie powyżej 600 euro. Ten segment rośnie bardzo szybko, a koreańska firma ma w nim bardzo mocnych przedstawicieli w postaci zeszłorocznej serii Galaxy S23 i tegorocznej Galaxy S24.

Drogie znaczy dobre

Wg. danych przedstawionych przez Grabarczyka dwa lata temu ten segment stanowił 45 proc. sprzedaży smartfonów w naszym kraju, w zeszłym 55 proc., a po pierwszym kwartale tego roku – urósł do 63 proc.

Zdaniem producenta tak dobra sprzedaż to zasługa zaimplementowanej w najnowszej serii AI, czyli sztucznej inteligencji. Właśnie ona jest motorem napędowym sprzedaży tegorocznej serii S24 która jest aż o 40 proc. wyższa niż ubiegłorocznej serii S23. Trzeba jednak pamiętać, że firma w przedsprzedaży oferowała szereg atrakcyjnych promocji, łącznie z odkupem starszych urządzeń. Dodatkowo jej najnowsze smartfony otrzymają aż 7 lat wsparcie producenta.

Użytkownicy chcą AI

Firma poinformowała również, które z rozwiązań AI dostępnych w jej smartfonach cieszą się największą popularnością. Na pierwszym miejscu jest edytor zdjęć, na drugim tapety tworzone przez AI, następnie klawiatura Samsunga z AI a dopiero na czwartym, co nieco zaskakujące, funkcja Circle To Search. Pozwala ona w bardzo prosty sposób (przez zakreślenie wybranego przedmiotu na zdjęciu) uzyskać wszystkie informacje kontekstowe o danym produkcie czy obiekcie.

Na początku w opcję AI wyposażona była jedynie tegoroczna seria S24 ale dzięki najnowszej aktualizacji systemu ze wszystkich usprawnień mogą już też korzystać właściciele serii S23. Dotyczy to czterech smartfonów S23 – podstawowego, Plusa, Ultry i FE oraz Z Fold5 i Z Flip5. Firma nie zdradza oficjalnie czy aktualizacja AI obejmie też starsze urządzenia z serii S22. Jednak nieoficjalnie można usłyszeć, że „coś się wydarzy” co najprawdopodobniej oznacza że AI, pewnie w mniejszym zakresie niż w serii S23 i S24, ale jednak zawita też na S22.

Firma dość niespodziewanie ogłosiła również promocję, do 21 kwietnia przy zakupie któregoś ze smartfonów z serii S24 oraz S23 dostaniemy gratis słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 Pro, które kosztują ok. 900 zł.