Motorola edge 50 pro (12/512 GB) kosztuje 2999 zł i można ją kupić już od dziś. Na pozostałe dwa smartfony będziemy musieli jeszcze poczekać, ale producent zdradził już ich cenę. Motorola edge 50 ultra (16 GB/1 TB) to wydatek 4499 zł, za motorolę edge 50 fusion (12/512 GB) trzeba będzie zapłacić 1899 zł.

Firma przygotowała też dwie promocje na start. Kupując motorolę edge 50 pro pomiędzy 16 a 30 kwietnia można skorzystać z programu „Trade in. Trade up”. Pozwala on na oddanie innego smartfona do recyklingu – Motorola wraz z partnerem akcji wycenią urządzenie i wypłacą tę kwotę plus dodadzą gwarantowane 300 zł.

Druga promocja jest związana z debiutem słuchawek marki Motorola, zaprojektowanych we współpracy z firmą Bose. Każdy kto w okresie promocyjnym kupi moto edge 50 pro, może otrzymać do niego w prezencie grafitowe słuchawki moto buds+ o wartości 599 zł. Wystarczy po zakupie zarejestrować się na stronie promocji.

Motorola edge 50 pro

Smartfon jest napędzany Snapdragonem 7 Gen 3 z 12 GB RAM i aż 512 GB pamięci wewnętrznej. Wyświetlacz pOLED ma przekątną 6,7 cala, rozdzielczość FHD+, odświeżanie 144 HZ, jasność maksymalną 2000 nitów, certyfikat HDR10+ oraz kalibrację Pantone.

Obiektywy główny ma 50 MP z przysłoną f/1.4 i OIS. Szeroki kąt ma 13 MP a obiektyw tele z 3x zoomem optycznym i OIS – 10 MP. Przedni aparat ma 50 MP.

Są również głośniki stereo, norma IP 68, ładowanie bezprzewodowe 50W i przewodowe 125W. Bateria ma 4500 mAh. Rama jest wykonana z aluminium a dostępne będą trzy wersje: czarna (Black Beauty), fioletowa (Luxe Lavender) oraz perłowa (Moonlight Pearl). Wersje czarna oraz fioletowa wykończone są wegańską skórą, perłowa wykorzystuje ręcznie wykonane we Włoszech polimerowe wykończenie o wyjątkowym dla każdego egzemplarza wzorze.

Motorola edge 50 ultra

Spośród nowych modeli to właśnie ten zasługuje na miano tegorocznego flagowca. Napędza go mocny Snapdragon 8s Gen 3, a zestaw aparatów jest najbardziej zaawansowany w historii marki. Znajdziemy tu trzy moduły: główny 50 MP (f/1.6 z OIS), szeroki kąt 50 MP i 64 MP teleobiektyw z potrójnym zoomem i stabilizacją (OIS). Przedni aparat to 50 MP. Możliwości fotograficzne modelu edge 50 ultra wspiera sztuczna inteligencja moto ai, co ma zapewnić najlepszą spośród wszystkich modeli edge jakość zdjęć.

Poza tym dostajemy 16 GB RAM i aż 1 TB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 4.0. Ekran pOLED ma przekątną 6’67 cala z odświeżaniem 144 Hz i jasnością maksymalną 2500 nitów. Bateria ma 4500 mAh, ładowanie to 125W przewodowo i 50 bezprzewodowo. Oczywiście są głośniki stereo, rama jest z piaskowanego aluminium a dostępne kolory to: czarny (Forest Grey) oraz Peach Fuzz (kolor roku 2024 Pantone). One mają plecki pokryte elegancką skórą wegańską, natomiast w edycji jasne drewno (Nordic Wood) zastosowane zostało naturalne, drewniane wykończenie o niepowtarzalnym wzorze dla każdego egzemplarza.

Motorola edge 50 fusion

To oferta dla osób poszukujących smartfona oferującego najbardziej korzystny stosunek ceny do możliwości.

Uwagę zwraca na pewno wygląd, bo mamy tu zarówno skórę wegańska – dostępną w kolorze błękitnym (Marshmallow Blue) – ale także nowość w postaci wegańskiego zamszu, w kolorze fuksji (Hot Pink). Dla osób preferujących tradycyjne materiały przygotowany został model granatowy (Forest Blue), wykończony tworzywem PMMA. Smartfon oczywiście jest certyfikowany normą IP68.

Procesor to Snapdragon 7s Gen 2, wspierany przez 12 GB pamięci RAM, jest też 512 GB miejsca na pliki. Zakrzywiony na krawędziach wyświetlacz pOLED ma przekątną 6,67 cala i jest odświeżany w 120 Hz. Kompromisem jest podwójny moduł aparatu głównego 50 MP (f/1.88 z OIS) + 13 MP ultraszerokokątny z Macro Vision – bez dostępnego w wyższych modelach teleobiektywu. Z przodu mamy 32 MP. Są głośniki stereo, bateria ma pojemność 5000 mAh z ładowaniem 68W TurboPower.