Szybki wybór: ile RAM i jaki silnik

Hosting to inaczej serwis, który umożliwia stworzenie własnego serwera – bez względu na to, czy mowa o serwerze Minecraft, czy WWW. Wybierając konkretną usługę, warto zwrócić uwagę szczególnie na to, dla jakiej grupy będzie dostępny serwer – pozwala to dobrać hosting o odpowiedniej liczbie RAM.

1–10 graczy (vanilla/Paper) → 2–4 GB RAM

W przypadku grupy 1-10 graczy nie jest potrzebny serwer o bardzo dużej wydajności. Oznacza to, że można śmiało postawić na hosting z mniejszą ilością pamięci RAM (ok. 2-4 GB) oraz silnikiem Vanilla lub Paper.

10–50 graczy (Paper + kilka pluginów) → 4–8 GB RAM

Jeżeli z serwera ma korzystać od 10 do 50 graczy, najlepiej wybrać hosting z silnikiem Paper i kilkoma dodatkowymi pluginami. Zapewnia on bowiem większą wydajność niż Vanilla. W kwestii pamięci RAM zaleca się natomiast co najmniej 4-8 GB.

50+ graczy i/lub modpacki (Forge/Fabric) → 8–16+ GB RAM

W przypadku 50 lub większej liczby graczy, a także w przypadku tzw. modpacków, najlepszy wybór stanowi hosting z silnikiem Forge lub Fabric i pamięcią RAM 8-16+ GB. Wówczas jest bowiem potrzebna większa moc obliczeniowa oraz większa pamięć operacyjna – duża liczba graczy i różnego typu modyfikacje bardziej obciążają serwer.

Silnik: Vanilla (czysto), Paper/Spigot (wydajność i pluginy), Forge/Fabric (mody)

Silnik Vanilla to odpowiedni wybór dla graczy, którzy cenią sobie możliwość gry w „czystą”, podstawową wersję Minecrafta. Paper lub Spigot to z kolei dobre rozwiązanie dla tych, którym zależy na większej wydajności, a silnik Forge lub Fabric sprawdza się doskonale w przypadku modowania gry.

Java Edition vs Bedrock Edition — różnice i kompatybilność

Plany oferowane przez poszczególne usługi hostingu posiadają różne wersje serwerów Minecrafta – a jednymi z najpopularniejszych są Java oraz Bedrock. Pierwsza z nich, z bardziej rozbudowaną mechaniką walki, działa na komputerach i umożliwia łatwiejsze tworzenie oraz instalację bardziej skomplikowanych modyfikacji czy modów. Bedrock to z kolei wersja kompatybilna zarówno z komputerami, jak i z konsolami czy urządzeniami mobilnymi, która pozwala na międzyplatformową rozrywkę i posiada prostszą mechanikę walki.

Ranking hostingów Minecraft 2025 (PL/EU)

Oto nasz ranking najlepszych hostingów Minecraft w 2025 roku – sprawdź, które usługi szczególnie warto wziąć pod uwagę, i ułatw sobie podjęcie decyzji.

1. Hostinger — najlepszy ogólnie

Miejsce nr 1 w naszym rankingu hostingów Minecraft zajmuje usługa o nazwie Hostinger, znana ze swojej wydajności, łatwości obsługi oraz szybkiego skalowania. Oferuje ona automatyczną instalację, skuteczne zabezpieczenia (m.in. anty-DDoS) oraz regularne kopie zapasowe, a przy tym zapewnia pełny dostęp do ustawień administracyjnych. To dobry wybór zwłaszcza dla graczy, którym zależy na dużej ilości RAM-u (16 GB) i stworzeniu serwera opartego na dowolnych pluginach lub modach.

2. Apex Hosting — szeroki wybór modpacków i lokalizacji

Inną wartą polecenia usługą jest Apex Hosting, ceniony przede wszystkim za dużą liczbę lokalizacji i szeroki wybór modpacków. Hosting oferuje do 16 GB pamięci RAM, zapewnia dostęp do wsparcia technicznego 24/7, do 16 GB RAM i szerokiego wyboru modpacków (200+ modów). Jego dodatkowym atutem jest szybka instalacja oraz skuteczna ochrona przed atakami typu DDoS. Jest to więc zatem rozwiązanie polecane szczególnie osobom, które potrzebują ekspresowej konfiguracji serwera i możliwości uruchamiania różnych wersji gier z wtyczkami oraz modami.

3. Shockbyte — budżetowe plany z dużą pulą RAM

Osobom, które poszukują hostingu atrakcyjnego pod względem cenowym i oferującego dużą ilość pamięci RAM, przypadnie do gustu Shockbyte. To jedna z najtańszych usług na rynku pozwalająca na instalację każdej wersji Minecrafta za pomocą zaledwie jednego kliknięcia (włącznie ze snapshotami). Shockbyte gwarantuje też automatyczne kopie zapasowe oraz opcję wygodnego przełączania się pomiędzy wersjami Java i Bedrock.

4. Bisect Hosting — elastyczne pakiety, dobre wsparcie

Kolejnym hostingiem Minecraft, który warto wziąć pod uwagę, jest Bisect Hosting – odpowiedni dla użytkowników, którym zależy na dobrym wsparciu technicznym i elastycznych pakietach. Usługa oferuje też wiele lokalizacji, codzienne backupy oraz bezpłatną instalację modpacka.

5. GameTeam — prosty panel, ochrona przed atakami

Polecanym rozwiązaniem jest także GameTeam – hosting z prostym panelem sterowania, pamięcią RAM nawet do 32 GB oraz procesorem AMD Ryzen 9 5950x. Sprawdzi się on szczególnie w przypadku osób, którym zależy na bezpieczeństwie (ochrona przed atakami DDoS) oraz na obsłudze modów –za jednorazową opłatą firma zapewnia dodatkowe wsparcie przy instalacji paczek modów i konfiguracji wtyczek.

Dlaczego Hostinger jest #1 w 2025?

Hostinger jest uznawany za lidera hostingów Minecraft w 2025 roku przede wszystkim ze względu na połączenie:

dużej wydajności (lokalizacje EU, niskie pingi, mocne CPU/RAM);

wysokiego poziomu zabezpieczeń (anty-DDoS, izolacja, automatyczne kopie zapasowe);

wygody użytkowania (panel z autoinstalacją silników i modpacków, SFTP/FTP);

szybkiej konfiguracji oraz migracji (1–5 min do uruchomienia, wsparcie PL/EN);

dobrej skalowalności i przystępnej ceny (łatwy upgrade, czytelne plany RAM).

Darmowy hosting: kiedy ma sens, a kiedy nie

Niektóre firmy oferują darmowy hosting Minecraft – porównując tego typu usługi, warto jednak zawsze zachować ostrożność. Wśród popularnych rozwiązań wymienia się m.in. hosting Aternos (całkowicie bezpłatny) czy Server.pro (opcja freemium). Niestety, większość z nich ma więcej wad niż zalet. Rozgrywka na bezpłatnych serwerach jest znacznie mniej wygodna, a serwer może działać maksymalnie przez kilka godzin – przy czym uruchamia się jeszcze dłużej. Dodatkowym minusem są reklamy, które pojawiają się na ekranie w trakcie gry i rozpraszają gracza. Zdecydowanie lepszym wyborem jest zatem inwestycja w polecany płatny hosting – który wcale nie musi być drogi – w przypadku którego ryzyko problemów spada niemal do zera. Darmowa usługa może się okazać dobrym wyborem np. do nauki, jednak ze względu na ograniczenia zazwyczaj nie nadaje się do stałej, dużej społeczności.

Kluczowe kryteria wyboru hostingu Minecraft

Wybierając konkretny hosting Minecraft, który spełni swoje zadanie, warto wziąć pod uwagę m.in. takie kwestie jak:

ilość pamięci RAM, CPU czy sloty (wpływ na TPS i płynność);

lokalizacja serwera (PL/DE/CZ) oraz ping;

ochrona DDoS, kopie zapasowe, automatyczne restarty;

panel i automatyzacja (instalator silników/modpacków, harmonogramy);

obsługa modów (Forge/Fabric) i silników (Vanilla, Paper, Spigot);

rozliczenia i skalowanie (okresy płatności, upgrade, zwroty).

Hosting Minecraft czy VPS?

Wybór pomiędzy hostingiem Minecraft a VPS zależy od indywidualnych potrzeb użytkownika – co do zasady jednak usługi VPS (Virtual Private Server) stanowią lepszy wybór dla większości serwerów gier. Umożliwiają one samodzielne instalowanie modów i wtyczek oraz wygodne modyfikowanie ustawienia serwera – sprawdzą się zatem w przypadku osób, które potrzebują większej kontroli, elastyczności oraz wydajności. Na zarządzany hosting Minecraft lepiej z kolei postawić w sytuacji, gdy zależy nam na łatwym, prostym w obsłudze rozwiązaniu na start – trzeba natomiast liczyć się z ograniczoną kontrolą i mniejszą wydajnością. Warto jednak pamiętać, że istnieje też możliwość przejścia na VPS/Cloud – w dodatku bez przestojów.

Konfiguracja serwera Minecraft krok po kroku

Zastanawiasz się, jak w prosty sposób skonfigurować serwer Minecraft? Oto instrukcja krok po kroku na przykładzie usługi Hostinger.

Wybierz plan hostingu serwera Minecraft (ilość pamięci RAM, lokalizacje itp.). Zainstaluj odpowiedni silnik (Vanilla/Paper/Spigot/Forge/Fabric) w panelu gier. Skonfiguruj ustawienia początkowe: wersję, MOTD, whitelist, sloty, difficulty. Dodaj i skonfiguruj pluginy (np. EssentialsX, LuckPerms, WorldEdit). Zainstaluj i zaktualizuj modpacki (Forge/Fabric). Uruchom backupy i harmonogram restartów.

Domena i DNS: subdomena mc.twojadomena.pl

Aby skonfigurować subdomenę mc.twojadomena.pl, należy stworzyć dwa rekordy DNS:

rekord A wskazujący na właściwy adres IP serwera (w polu wartości rekordu podaj IP serwera, na którym działa gra);

rekord typu SRV, który odwoła się do tej domeny i poda jej port (nazwa rekordu: _minecraft._tcp.mc).

Rekord SRV umożliwia graczom łączenie się z serwerem po wpisaniu wyłącznie adresu twojadomena.pl – bez potrzeby podawania portu.

Optymalizacja wydajności i mniej lagów

Chcąc zoptymalizować wydajność serwera i zmniejszyć liczbę lagów, warto zredukować simulation-distance (odległość symulacji) oraz view-distance (widoczność gracza). Dobrym krokiem może się okazać również konfiguracja paper.yml i Garbage Collector (GC) oraz monitorowanie wydajności poprzez przeglądanie logów, użycie TPS czy obserwację zużycia pamięci RAM i mocy obliczeniowej CPU.

Bezpieczeństwo i administracja

W celu zwiększenia bezpieczeństwa własnego serwera Minecraft warto używać pluginów takich jak LuckPerms do precyzyjnego zarządzania uprawnieniami graczy, a ponadto – korzystać z kont operatorów z silnymi hasłami i postawić na uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA). Równie istotne są systematyczne aktualizacje silnika oraz pluginów, wykonywanie kopii zapasowych offsite oraz ochrona przed exploitami i botami. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi anty-grief, czyli korzystanie z technik i narzędzi, które zapobiegają tzw. griefingowi – świadomemu niszczeniu i szkodzeniu cudzym budowlom przez innych graczy.

Koszty hostingu Minecraft w 2025 r.

Hostingi Minecraft różnią się między sobą m.in. pod względem planów oraz cen. Może to być ok. 10 zł miesięcznie w przypadku podstawowych pakietów dla małych serwerów i z niewielką pamięcią RAM (1-2 GB) lub kilkadziesiąt zł miesięcznie za plany z dodatkowymi usługami, np. dedykowanym adresem IP czy rozszerzonymi backupami. Chcąc zaoszczędzić, warto zdecydować się na zakup hostingu od razu na dłuższy okres – większość usługodawców oferuje klientom duże zniżki przy wyborze planu na kilka miesięcy, a nawet lat do przodu.

Najczęstsze problemy i szybkie rozwiązania

Podczas tworzenia własnego serwera Minecraft możesz napotkać pewne trudności. Mowa m.in. o konfliktach pluginów i modów, błędach limitów lub pamięci czy problemach z lagami i zbyt wysokim pingiem. Chcąc ich uniknąć i szybko poradzić sobie z ewentualnym problemem, należy zadbać przede wszystkim o właściwą konfigurację serwera i upewnić się, że wybrana usługa hostingowa należy do bezpiecznych, polecanych rozwiązań. W przypadku lagów dobrym krokiem może się okazać ograniczenie liczby graczy lub optymalizacja ustawień renderowania. Pomocne mogą być ponadto różnego typu fora dla graczy i sympatyków Minecraft, gdzie użytkownicy chętnie dzielą się rozwiązaniami podobnych problemów.