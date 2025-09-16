Darmowe gry na PC i konsole - o czym warto pamiętać?

Dystrybucja gier w modelu free-to-play opiera się na rozpowszechnianiu ich bez konieczności kupna lub opłacania żadnej formy abonamentu. Jedyne co musimy zrobić w takim przypadku to najczęściej założyć konto na konkretnej platformie i pobrać ją na nasz komputer lub konsolę. Tyle w zasadzie wystarczy, aby móc rozpocząć przygodę.

Nie oznacza to jednak, że firmy zajmujące się tworzeniem takich pozycji robią to pro bono; nic z tych rzeczy, bo paradoksalnie potrafią one zarabiać na nich miliardy dolarów rocznie. Wpływy płynące z takich produkcji pochodzą nie z bezpośredniej sprzedaży egzemplarzy, a mikropłatności.

Są to specjalne transakcje dokonywane w grze, aby zyskać dostęp do dodatkowej zawartości, elementów kosmetycznych lub elementów ułatwiających (a czasem umożliwiających) progresję. Do tego dochodzą też tzw. przepustki sezonowe, czyli coś w rodzaju cyfrowych karnetów, które oferują nam dostęp do waluty premium oraz wymienionych wyżej profitów w ramach czynienia dalszych postępów. Jest to więc model biznesowy jak każdy inny. Różnicą jest to, w jaki sposób firmy faktycznie kapitalizują swoje gry.

W obrębie darmowych gier na PC i konsole są też takie pozycje, które określa się mianem pay-to-win(ang. płać, aby wygrać). Ten model mikrotransakcji zakłada, że progresja, sukcesy oraz dostęp do lepszych elementów wyposażenia czy postaci wymaga od nas płacenia realnej gotówki. Biorąc pod uwagę jego charakter i ogólną szkodliwość dla wielu graczy bywa on najczęściej krytykowany, a pozycje bazujące na nim nie cieszą się często zbyt dobrą opinią.

Mając tę oględną wiedzę na temat działania modelu darmowych gier, możemy teraz przejść do wylistowania najciekawszych propozycji. Warto w tym miejscu także zaznaczyć, że lista skupiać się będzie na różnych gatunkach, pozycjach, które uczciwie podchodzą do swoich odbiorców i w miarę możliwości tytuły te porównywane będą ze swoimi płatnymi odpowiednikami.

Path of Exile - darmowa i bardziej rozbudowana alternatywa dla serii Diablo

Gier z serii Diablo nie trzeba raczej przedstawiać zbyt wielu osobom, które na przełomie XX i XXI wieku miały styczność z grami. Ta kultowa marka stworzona przez poważane niegdyś studio Blizzard Entertainment złotymi zgłoskami zapisała się w historii branży. Dwie pierwsze odsłony tego cyklu (wydane kolejno w latach 1996 i 2000) przecierały szlaki dla całego gatunku gier aRPG, które określa się także mianem hack'n'slash.

Naturalną koleją rzeczy, sukcesorami tych pozycji powinno być Diablo III (2013) oraz Diablo IV (2023), jednak te pozycje w wielu swoich założeniach odeszły od filarów, które wypracowały ich poprzedniczki. Dodatkowo te pozycje są jednak płatne, więc siłą rzeczy nie mogły się znaleźć w tym zestawieniu.

Alternatywą dla tej serii jest pozycja od nowozelandzkiego studia Grinding Gear Games - Path of Exile wydana w wersji beta jeszcze w 2013 roku. Produkcja ta całymi garściami czerpie z dorobku Diablo, a szczególnie Diablo 2, choć pod wieloma względami jest ona o wiele bardziej rozbudowana mechanicznie.

Akcja gry dzieje się w mrocznym świecie fantasy, a gracz wciela się w jednego z sześciu tytułowych wygnańców, którzy zostali zesłani na zrujnowany kontynent Wraeclast. Naszym zadaniem jest w powrót w rodzinne strony, choć nie jest to zadanie łatwe, bo poza hordami wrażych istot na naszej drodze staną także bogowie oraz istoty będące uosobieniem zła i zepsucia.

Pod względem rozgrywki jest to typowy przedstawiciel wspomnianych hack'n'slashy. Nadal opiera się on na podróżowaniu od lokacji do lokacji, starciach z hordami wrogów, zdobywaniu przedmiotów i rozwijaniu swojej postaci. Wyróżnikiem pozycji od nowozelandzkiego studia jest jednak jego rozbudowanie w obrębie rozwoju postaci, mnogość mechanik i swoboda w tym, jaką postać chcemy wykreować.

Tytuł ten zakwalifikować można jako ten, który wymaga od odbiorcy pewnego intelektualnego zaangażowania, a przez niektórych uznawana jest po prostu za grę trudną lub skomplikowaną. Mimo wszystko jej struktura pozwala spędzić w niej setki, a nawet tysiące godzin, a wprowadzane co kilka miesięcy ligi dają dodatkowy powód do regularnych powrotów i sprawdzania nowości.

W grze oczywiście występują mikropłatności i dzielą się na dwie kategorie - kosmetyczne oraz poprawiające jakość zabawy. Pierwsza z nich to przede wszystkim różnego rodzaju opcje personalizacji wyglądu naszej postaci - od pakietów uzbrojenia po wizualne efekty zaklęć lub przywołańców. Druga kategoria zaś pozwala graczom kupować dodatkowe zakładki do skrzyni, gdzie mogą przechowywać swoje drogocenne i wartościowe przedmioty. Nadal jednak ukończenie kampanii nie wymaga od gracza wydania choćby złotówki i od 12 lat studio Grinding Gear Games nie naruszyło tej zasady w swoich aktualizacjach.

Path of Exile to darmowa gra, która dostępna jest na komputerach osobistych i Mac oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X|S. Na PC i sprzętach Apple dostęp do niej można uzyskać poprzez oficjalną stronę lub platformę Steam. W przypadku konsol gra dostępna jest w PlayStation Store oraz Microsoft Store.

Overwatch 2 - darmowy hero shooter od legendarnego studia

Pozostaniemy jeszcze w tematyce "okołoblizzardowej", bo druga pozycja z tego zestawienia jest autorstwa właśnie tego legendarnego studia i jest to Overwatch 2 (2023). Jak sama nazwa podpowiada jest to druga odsłona cyklu gier z gatunku hero shooter, gdzie gracze wcielają się w postać o nadprzyrodzonych zdolnościach, by mierzyć się w konfrontacjach drużynowych z innymi graczami. Jest to produkcja o tyle ciekawa, iż nie ma ona swojej płatnej i popularnej alternatywy, bo tą była jej poprzedniczka, której serwery zostały zamknięte już jakiś czas temu.

W produkcji tej zarys fabularny nie ma aż takiego znaczenia. W zasadzie to najlepszym określeniem będzie to, iż bazuje on na świecie oraz (częściowo) bohaterach, którzy wprowadzeni zostali w poprzedniej odsłonie.

Pod względem rozgrywki mowa o tytule, gdzie gracze mierzą się w pięcioosobowych drużynach w kilku zróżnicowanych trybach. Każda ponad 40 postaci przypisana jest do jednej z trzech klas - Tanka (dużo życia i rola obrońcy innych), Healera (rola medyka, który dodatkowo wspomaga) oraz DPS (postać ofensywna, duże obrażenia, raczej mało zdrowia). Każdy bohatera ma - poza bronią - swój unikalny zestaw umiejętności aktywnych i pasywnych oraz jedną umiejętność "ostateczną". Takie połączenie pozwala na tworzenie zróżnicowanych ekip, gdzie umiejętne korzystanie ze zdolności i pewne synergie między nimi są w stanie przechylić szalę zwycięstwa.

W ramach dostępnych w grze trybów zabawy wymienić można:

Eskortę, gdzie gracze jednej drużyny muszą przenieść ładunek do wyznaczonego celu, podczas gdy druga ekipa im w tym przeszkadza;

Kontrolę, czyli tryb gdzie dana drużyna musi zająć i utrzymać dany sektor mapy w celu zdobycia w nim pewnej liczby punktów, podczas gdy druga drużyna próbuje go przejąć;

Przepychanka, a więc tryb polegający na walce dwóch drużyn o przepchanie specjalne barykady na jak najdalszą odległość w wyznaczonym czasie;

Twórcy w ramach aktualizacji dodali także kilka nowych trybów, które dodatkowo mają na celu urozmaicenie zabawy. Mogą one też stanowić pewną alternatywę dla klasycznych trybów, jeśli te po prostu się znudzą.

Overwatch 2 jako darmowa gra zarabia na siebie poprzez mikrotransakcję oraz przepustki sezonowe. W sklepie dostępne są takie elementy jak - kosmetyka broni czy bohaterów. Dodatkowo znaleźć tam można dodatkowe elementy upiększenia swojego profilu. Karnet sezonowy zaś pozwala na zdobycie waluty premium, uzyskanie elementów kosmetycznych lub otrzymania dodatkowego mnożnika zdobywanego doświadczenia. Droższa wersja owej przepustki pozwala natychmiastowo pominąć kilka jej szczebelków, dając natychmiastowy dostęp do nagród, które normalnie wymagałyby wielu godzin rozgrywki.

Overwatch 2 jest grą dostępną na PC z systemem Windows za pośrednictwem platform Steam oraz Battle.Net. Tytuł dostępny jest także na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch.

League of Legends, czyli międzynarodowy hit i największy tytuł e-sportowy

Zestawienie darmowych gier na PC i konsole byłby niczym bez uwzględnienia na tej liście League of Legends. Produkcja od Riot Games wydana w 2009 roku stała się hitem o globalnym zasięgu, w którym zagrywały się i nadal zagrywają się miliony osób. Jest to także tytuł, który cechuje się silną bazą e-sportową, a wydarzenia, gdzie najlepsi gracze rywalizują ze sobą, organizowane są na największych stadionach świata i przyciągają tłumy widzów.

Tytuł ten jest przedstawicielem gier z gatunku MOBA (ang. multiplayer online battle arena), gdzie gracze w pięcioosobowych zespołach mierzą się ze sobą, sterując wybranym wcześniej bohaterem podczas meczów. Całość rozgrywa się tylko na jednej mapie o specyficznym układzie trzech alei, na których dochodzi do potyczek. Pomiędzy alejami rozpościera się także dodatkowy obszar nazwany dżunglą, gdzie drużyny mogą, poprzez zabijanie znajdujących się tam istot, zyskiwać dodatkowe wzmocnienia.

Celem jest nie tylko eliminacja wrogiej drużyny, ale także niszczenie jej strategicznych punktów (wież, inhibitorów), aby dojść ostatecznie do ich bazy i zniszczyć ich Nexus. W trakcie meczów gracze muszą rozwijać swoją postać oraz ekwipować je w coraz to lepszy sprzęt, aby zwiększać ich skuteczność na polu walki.

W LoL-u każdy z ponad 160 bohaterów przypisany jest do danej roli i te - w przeciwieństwie do wymienionego wcześniej Overwatch 2 - są nieco bardziej zniuansowane. Są bowiem role nastawione na atak i niszczenie wież przeciwnika, ale także te, które skupiają się na zbieraniu bonusów, które rozrzucone są po dżungli, atakowaniu członków wrogiego zespołu lub wspieraniu działań reszty drużyny lub typowej obronie towarzyszy i punktów strategicznych.

Mimo swojego zręcznościowego charakteru jest to pozycja, która premiuje też pracę zespołową oraz taktyczne myślenie. Często tylko taka kombinacja jest kluczem do sukcesu i gracze, którzy preferują styl "samotnego wilka" mogą mieć spore problemy z odniesieniem sukcesu.

Biorąc pod uwagę kompetytywny charakter League of Legends oraz dużą popularność wśród graczy na całym świecie, najlepsze drużyny z całego świata rywalizują ze sobą nie tylko o tytuły mistrzowskie, ale także ogromne nagrody pieniężne. Transmisje z takich wydarzeń generują milionowe zainteresowanie na platformach streamingowych oraz social mediach oraz prasie poświęconej tematyce e-sportu.

Warto także nadmienić, że wokół LoL-a powstało bardzo dużo dodatkowych treści, które wykraczają poza gaming. Bogate historie postaci, które dostępne są w tej produkcji, posłużyły jako podstawy dla licznych książek, ale także seriali animowanych, które także cieszą się sporą popularnością i rozwijają fandom oraz społeczność.

W kwestii monetyzacji League of Legends także w głównej mierze stawia na mikropłatności. Tutaj za walutę premium (kupowaną za realną gotówkę), gracze mogą odblokowywać bohaterów, otrzymać dodatkowe wyglądy dla nich, kupować elementy zmieniające wygląd ich profilu oraz wiele więcej. W grze jednak nie ma żadnych elementów, które uznać można za pay-to-win, a biorąc pod uwage kompetytywny oraz e-sportowy charakter gry jest to jak najbardziej zrozumiałe.

League of Legends jest darmową grą, która dostępna jest wyłącznie na PC z systemem Windows oraz Mac. Na ten moment nie posiada ona swojej wersji dedykowanej żadnej konsoli stacjonarnej lub przenośnej.

Fortnite - gra, która stała się czymś więcej

Kolejną pozycją, która w takim zestawieniu jest Fortnite od Epic Games, choć aktualnie o wiele lepszym określeniem jest stwierdzenie, iż jest to pewnego rodzaju platforma do gier. Za tak dużą popularność tej pozycji odpowiada przede wszystkim tryb battle royale, gdzie 100 graczy ląduje na jednej mapie, a warunkiem zwycięstwa jest pozostanie jedyną żyjącą osobą.

Ten pozornie prosty tryb wydany jeszcze w 2017 roku sprawił, że gra przyciągnęła do siebie miliony graczy z całego świata, stając się swoistym fenomenem kulturowym. Z biznesowego punktu widzenia mowa o prawdziwym hicie, który do grudnia 2019 roku wygenerował 9 miliardów dolarów przychodu brutto. Z czasem firma Epic Games rozwijała swój projekt o kolejne tryby, tworząc coś w rodzaju wielkiej platformy.

Aktualnie gracze mogą bawić się w ramach różnych trybów, które nie zawsze opierają się na regułach battle royale. Dobrym tego przykładem jest opcja Fortnite Ballistic, czyli taktyczny model zabawy z kamerą pierwszoosobową, gdzie mecze opierają rundowych starciach pięcioosobowych drużyn, które muszą wyeliminować przeciwną ekipę.

Do tego z czasem dodano tryby takie jak Festiwal, gdzie gracze rywalizują ze sobą w grach rytmicznych czy bardziej survivalowych lub kreatywnych. Mnogość i różnorodność tych trybów oraz współpraca z firmą LEGO sprawiają, że Fortnite stało się prawdziwym HUB-em oferującym przekrój różnorodnej zabawy.

Nie można przy tym nie wspomnieć o częstych współpracach ze znanymi markami z różnych dziedzin kultury i mody. Fenomenem, a zarazem bardzo ciekawym zjawiskiem okazały się koncerty gwiazd takich jak Travis Scott, Arianna Grande czy Snoop Dog.

W jaki więc sposób Fortninte, jako darmowa gra na siebie zarabia? W głównej mierze poprzez mikropłatności, dzięki którym kupuje się walutę premium (zwaną V-dolce). Za nią właśnie gracze mogą kupować dodatkowe kosmetyczne elementy wyposażenia, całe stroje oraz efekty wizualne dla postaci lub broni.

Do tego dochodzi także karnet sezonowy, który zapewnia dostęp do ekskluzywnych przedmiotów, dodatkowej liczby waluty premium. Co bardzo ciekawe, zakupu można dokonać za wspomniane V-dolce, które potem zdobyć można w ramach owego karnetu, co sprawia, że przy sumiennym graniu jesteśmy w stanie "zarobić" na kolejną miesięczną przepustkę sezonową.

Od 2020 roku w grze pojawiła się opcja subskrypcji zwana Fortnite Crew. Pozwala ona za 11,99 USD (42,49 zł) uzyskać dostęp do wszystkich aktywnych przepustek sezonowych, a ponadto oferuje szereg dodatkowych pakietów kosmetycznych oraz pewnej sumy waluty premium. Podobnie, jak w przypadku wcześniej wymienionych gier, nie ma tutaj elementów pay-to-win, które mogłyby zaburzać doświadczenie.

Fortnite dostępne jest na PC z systemem Windows za pośrednictwem platformy Epic Games Store oraz na konsolach PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch i Switch 2, ale także urządzeniach z Androidem i iOS.

Albion Online, czyli darmowe MMORPG z ogromem swobody

Każde szanujące się zestawienie darmowych gier na PC i konsole musi zawierać chociaż jedną pozycję z gatunku MMORPG (ang. Massively multiplayer online role-playing game); tak już jest i trzeba się do tego stosować. Problemem jest tutaj jednak wybór konkretnych pozycji, ponieważ mimo spadającej mody na te pozycje, liczba dostępnych na rynku tytułów jest wręcz przytłaczająca.

Biorąc pod uwagę kryterium pewnej uczciwości wobec swoich odbiorców, wybór padł na Albion Online. Choć nie jest to traf idealny, tak najlepiej odpowiadający na pewne kryteria, których oczekują gracze poszukujący darmowych gier.

Albion Online to w pełni sanboxowy (z ang. swobodny w formie zabawy) przedstawiciel gatunku MMORPG wyprodukowany przez Sandbox Interactive. Głównym celem zabawy jest rozwój postaci poprzez wykonywanie różnych zadań, które zlecane są nam świecie gry. O pewnej wyjątkowości Albion Online może świadczyć fakt, że to gracze decydują tak naprawdę, w jaki sposób chcą się bawić.

Gra pozwala bowiem zostać poszukiwaczem przygód, który będzie eksplorował kolejne obszary, walczył z przeciwnikami i poszukiwał drogocennych skarbów. Można także zostać kimś w rodzaju wojownika, który będzie mierzył się z innymi graczami w ramach rozgrywki PvP (ang. Player versus Player) w celu zdobywania coraz to lepszych przedmiotów. Wreszcie można także zostać zbieraczem, wyspecjalizować się w jednej konkretnej dziedzinie surowców i ze zdobywanych w ten sposób materiałów tworzyć przedmioty i wyposażenie.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby łączyć ze sobą te elementy, ale co do zasady gra daje nam w tej materii sporo swobody, pozwalając nam bawić się tak, jak chcemy. Dużą zaletą tej gry jest silny wątek socjalny, ponieważ gra pozwala na łączenie się graczy w gildie, które także mogą specjalizować się w konkretnych stylach rozgrywki. To zaś sprzyja zawiązywaniu się znajomości, które mogą być dla nas szczególnie opłacalne.

Albion Online zarabia na siebie na kilka konkretnych sposobów. Przede wszystkim poprzez możliwość wykupu tzw. członkostwa premium, które oferuje szereg profitów będących na granicy pay-to-win. Mowa tutaj o szybszym zbieraniu surowców, większej liczbie punktów nauki czy dodatkowych nagrodach.

Do tego dochodzi opcja zakupu waluty premium, którą można kupować za nie dodatkowe elementy kosmetyczne lub wykorzystywać np. do resetowania drzewka umiejętności. Co jednak warto nadmienić, waluta premium jest wymienna i gracze, którzy nie kupują jej za realne pieniądze, mogą ją odkupić od innych i dzięki niej zapewnić sobie członkostwo premium. Wymaga to jednak pewnych nakładów czasu, wiedzy i rozumienia ekonomii panującej w grze.

Ablion Online dostępny jest na komputerach PC z systemami Windows, Linux lub Mac, ale także na smartfonach z systemami iOS i Android. Gra cechuje się też niskimi wymaganiami sprzętowymi i powodzeniem da się uruchomić nawet na leciwym sprzęcie klasy biurowej.

To nie wszystkie darmowe gry na PC i konsole

Oczywiście lista darmowych gier na PC i konsole jest dużo większa niż ta przedstawiona tutaj. Wymienione pozycje mogą służyć jako początek dla osób, które zastanawiają się nad rozpoczęciem swojej przygody z gamingiem, ale nie chcą wydawać na to żadnych pieniędzy, lub nie mogą sobie na to pozwolić.

Wiele z tych pozycji ma także więcej swoich dodatkowych alternatyw, które także pozwalają długie godziny rozgrywki bez wydawania choćby złotówki. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie one są monetyzowane na różne sposoby i czasem nasze chęci zyskania lepszego wyglądu lub konkretnej postaci mogą wiązać się z pewnymi nakładami finansowymi z naszej strony.