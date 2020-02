To już pewne, ze względu na epidemię koronawirusa w pawilonie Expo podczas Intel Extreme Masters nie będzie stanowiska firmy Intel. NIe pojawią się na targach też przedstawiciele koncernu. To efekt epidemii koronawirusa. Same zawody nie zostaną jednak odwołane

Intel, tytularny sponsor imprezy gamingowej Intel Extreme Masters, w tym roku nie pojawi się w pawilonie Expo na targach, które towarzyszą rozgrywkom. Firma nie wycofuje się jednak z patronatu nad zawodami e-sportowymi. "Wycofaliśmy się z działań wystawienniczych w ramach IEM Expo zgodnie z polityką firmy Intel w zakresie podróży. Nie dotyczy to samego turnieju, Intel pozostaje jego sponsorem tytularnym. Kontynuujemy ścisłą współpracę z organizatorem imprezy, firmą ESL, odnośnie realizacji turnieju" - czytamy w oświadczeniu Intela przesłanym do redakcji. Reklama Jak tłumaczy Adrian Kostrzębski, rzecznik ESL, to efekt epidemii koronawirusa. Kostrzębski dodaje też, że fani rozgrywek nie muszą się niczego obawiać. FIrma jest bowiem dobrze przygotowana do organizacji imprezy. Będzie więcej patroli medycznych czy więcej żelu antybakteryjnego do dezynfekcji rąk. Sam IEM zacznie się w piątek, 28 lutego i potrwa do niedzieli. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję